Белоруска рассказала, как герой мема про «белое и красное» спас ей жизнь 19.11.2021, 11:45

Анатолий Шелкович

Анатолий Шелкович занимается альпинизмом.

В Сети появился ролик, где задержанный очень креативно объясняет силовикам, почему ему нравится сочетание белого и красного цветов. Позднее стало известно, что героя видео зовут Анатолий Михайлович Шелкович. Его знакомая Мария Пучкова в «Фейсбуке» рассказала, как он спас ей жизнь:

— Однажды Михалыч спас мне жизнь. Удержал на веревке во время срыва на одном из горовосхождений. А еще как-то мы словили «холодную ночевку» — это когда не успеваешь спуститься с горы и приходится ночевать на леднике без палатки и спальника. Ну, у меня-то был матрац — из Михалыча и еще двух замечательных альпинистов. И я содрогалась от холода. А у них — только обледенелые веревки и сотни метров льда под ними. Это была самая длинная ночь в моей жизни, наверное. Считали звезды, камни, летевшие в нас со склона и минуты до рассвета. И самая смешная. Потому, что Михалыч шутил.

То, что чувство юмора и самообладание не покидает Анатолия Михалыча даже в самых критических ситуациях, я думаю, многие уже поняли.

Я просто хотела, чтоб вы знали, что это не просто «помидоры со сметаной, мужик из телевизора», а Анатолий Михайлович Шелкович. Человек мужественный, добрый и храбрый.

Переживаю за него и жду скорейшего освобождения.

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