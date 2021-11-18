Мужчина потроллил силовиков в стиле героя мема о «хлопотном дельце»1
- 18.11.2021, 16:51
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Видеофакт.
В Сети появился ролик, где задержанный очень креативно объясняет силовикам, почему ему нравится сочетание белого и красного цветов.
Получился настоящий троллинг в стиле героя мема о «хлопотном дельце» Сергея Миронова.
«Мне всегда нравилось сочетание белого и красного цветов. У меня жена рыженькая — это белое с красным. Я люблю помидоры со сметаной — это тоже белое с красным», — рассказал мужчина на видео.