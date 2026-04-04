Ермак все-таки поехал на фронт 13 4.04.2026, 8:19

15,438

Андрей Ермак

Но есть нюанс.

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак, который недавно возобновил адвокатскую деятельность, побывал с другими адвокатами в зоне боевых действий. Он со своими коллегами занимался предоставлением консультаций военным.

Об этом сообщает Национальная ассоциация адвокатов Украины.

«На этой неделе состоялись первые выезды адвокатов непосредственно в подразделения в зоне боевых действий в рамках выполнения решения Комитета НААУ по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии о начале проекта Адвокат+», - рассказали в ассоциации.

Кроме Ермака на фронт приехали члены комитета Игорь Андреев, Полина Марченко, Вадим Гатеж и советник председателя НААУ Артемий Карпенко. Они провели встречи с военными и предоставили консультации.

Отмечается, что проект Адвокат+ предусматривает правовую поддержку военнослужащих на уровне бригад, сочетая цифровые инструменты с офлайн работой адвокатов непосредственно в подразделениях.

Адвокаты пообщались с военными 157-й ОМБ, 79-й ОДШБ и 3-й бригады оперативного назначения Спартан Нацгвардии.

Что предшествовало

Недавно экс-глава ОП Андрей Ермак, который в конце 2025 года уволился после обысков НАБУ, восстановил право заниматься адвокатской деятельностью. Незадолго до этого в интервью иностранным журналистам он заявлял, что уйдет на фронт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com