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Ермак все-таки поехал на фронт

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  • 4.04.2026, 8:19
  • 15,438
Ермак все-таки поехал на фронт
Андрей Ермак

Но есть нюанс.

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак, который недавно возобновил адвокатскую деятельность, побывал с другими адвокатами в зоне боевых действий. Он со своими коллегами занимался предоставлением консультаций военным.

Об этом сообщает Национальная ассоциация адвокатов Украины.

«На этой неделе состоялись первые выезды адвокатов непосредственно в подразделения в зоне боевых действий в рамках выполнения решения Комитета НААУ по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии о начале проекта Адвокат+», - рассказали в ассоциации.

Кроме Ермака на фронт приехали члены комитета Игорь Андреев, Полина Марченко, Вадим Гатеж и советник председателя НААУ Артемий Карпенко. Они провели встречи с военными и предоставили консультации.

Отмечается, что проект Адвокат+ предусматривает правовую поддержку военнослужащих на уровне бригад, сочетая цифровые инструменты с офлайн работой адвокатов непосредственно в подразделениях.

Адвокаты пообщались с военными 157-й ОМБ, 79-й ОДШБ и 3-й бригады оперативного назначения Спартан Нацгвардии.

Что предшествовало

Недавно экс-глава ОП Андрей Ермак, который в конце 2025 года уволился после обысков НАБУ, восстановил право заниматься адвокатской деятельностью. Незадолго до этого в интервью иностранным журналистам он заявлял, что уйдет на фронт.

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