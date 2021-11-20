От коронавируса умер известный российский актер Валерий Гаркалин

От коронавируса умер известный российский актер Валерий Гаркалин3
- 20.11.2021, 10:48
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Артист сыграл незабываемую роль в комедии «Ширли-Мырли».
Народный артист РФ Валерий Гаркалин, доставленный 2 октября с коронавирусной инфекцией в больницу в Коммунарке, умер. Актер ушел из жизни в возрасте 67 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Григория Заславского, ректора ГИТИСа, где преподавал артист.
В начале октября Гаркалин попал в реанимацию с коронавирусом. С 7 октября он находился на аппарате ИВЛ.
Дочь артиста рассказывала, что его госпитализировали из-за хронических проблем с сердцем.
Валерий Гаркалин известен по фильмам «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалам «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня» и театральным ролям. Он руководит мастерской факультета эстрады в ГИТИСе.