Лукашенковский генерал Караев стал главным по шаурме 6 21.11.2021, 20:03

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Палач также занялся изучением маникюра у продавцов шаурмы.

Реалии политической жизни в Беларуси: едва белорусские власти разобрались с таинственным похищением коров в Гомельской области, как перед страной встал новый вызов – обеспечение шаурмой мигрантов на границе с ЕС, пишет «Трибуна».

Распутывать клубок с похищением коров тогда поехали «человек сельский и лесной» (а по совмещению премьер-министр) Роман Головченко и министр внутренних дел Иван Кубраков. Разбираться же с необъяснимым ростом цен на шаурму отправили инспектора по Гродненской области и главу федерации кикбоксинга Юрия Караева. Генерал-лейтенант не подвел: разобрался с недовольством покупателей и выяснил причину – возможная провокация.

Но обо всем по порядку.

Лагерь мигрантов у КПП «Брузги» обрастает инфраструктурой с такой скоростью, что скоро вполне может получить почетный статус агрогородка. Автолавка, фургон с сигаретами, обменный пункт – в дополнение к ним на территорию лагеря в пятницу приехал фудтрак с шаурмой и пивом. Ажиотаж был неслабый.

Не обращайте внимания на то, что в составе шаурмы заявлена свинина – эту оплошность быстро исправили.

К вечеру пятницы вылезла еще одна проблема. Стоимость шаурмы увеличивалась темпами, опережающими даже белорусскую инфляцию, как заявили мигранты — с 3 до 15 рублей. Недовольство нелегалов росло так, что пришлось подключать представителя Международной ассоциации курдов.

А в субботу на границу командировали тяжелую артиллерию: Юрия Караева в компании с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Караником. Караник сходу заявил рабочую версию происходящего — провокация:

«Это очень похоже на провокацию. Руки, меняющие ценник на видео, не работников фудтрака. Сейчас проверяем записи, опрашиваем работников, чтобы выяснить все нюансы. Никаких спекуляций здесь не будет».

Помощник же Лукашенко по Гродненской области пообещал разобраться.

И уже к вечеру в точке продажи шаурмы установился покой, а чтобы удовлетворить спрос, на границу пригнали еще один фудтрак.

Также им была подтверждена первоначальная версия о провокации. Караев заявил, что понял это, внимательно изучив видео и поговорив с сотрудниками автолавки:

«Они убедили меня. Во-первых, они даже не выходили из ларька устанавливать цены. Цены были установлены сразу. Цена — 7,50. Мы специально сравнили, как в городе Гродно — она не может быть три рубля. Они мне показали, что кем-то было приклеено… Ну явно мужские руки здоровые… Она [продавец] мне показала свои тонкие, наманикюренные, обработанные [руки]».

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