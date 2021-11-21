Названо новое неожиданное последствие коронавируса 21.11.2021, 22:39

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Новый «побочный эффект» назвал врач-невролог.

Российский врач-невролог Павел Хорошев в разговоре с Ura.ru назвал возможное неожиданное последствие перенесенной коронавирусной инфекции. Новым «побочным эффектом» COVID-19 оказалось заикание.

«Как правило, причиной заикания является логоневроз, но поражение той зоны, которая отвечает за речь, тоже может вызывать заикание. Можно почти однозначно сказать, что при COVID-19 может быть почти все. Коронавирус может вызвать заикание, если будет поражение нервной ткани, отвечающей за речь. Из-за того, что там может возникнуть воспаление, потому что он может непосредственно проникнуть в эту группу нервных клеток», — рассказал медик, добавив, что инфекция также может привести к тромбозу, ишемии и инфаркту данной группы нервных клеток.

Хорошев сравнил COVID-19 с рассеянным склерозом. По его словам, и то и другое может вызвать симптоматику в любом месте у человека. Он отметил, что коронавирус способен вызвать воспаление в любом органе и даже привести к массивному тромбообразованию, что может грозить ишемией или инфарктом тканей.

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