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Стали известны подробности ночного штурма польской границы

  • 22.11.2021, 11:32
  • 7,718
Стали известны подробности ночного штурма польской границы
Фото: @Straz_Graniczna

Всего было зафиксирована 346 попыток нелегально пересечь границу.

Большая группа агрессивных мигрантов пыталась силой проникнуть на польскую территорию из Беларуси в районе Дубиче-Церкевне, сообщили польские пограничники. Акцию контролировали белорусские службы, сообщает TVP.

На опубликованной в социальных сетях видеозаписи видно, как белорусские солдаты ослепляют польских офицеров лазером и стробоскопом.

В воскресенье пограничники зафиксировали 346 попыток нелегального пересечения границы Беларуси с Польшей. 58 человек выдворили с польской территории, а остальные попытки были предотвращены. Кроме того, за пособничество в нелегальной миграции задержаны три человека: два гражданина Сирии и гражданин Грузии.

С начала года польские пограничники зафиксировали более 34 тыс. попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, из них более 6 тыс. в ноябре около 17,3 тыс. в октябре почти 7,7 тыс. в сентябре и более 3,5 тыс. в августе.

Со 2 сентября в связи с миграционным кризисом в приграничной полосе с Беларусью в 183 населенных пунктах Подляшского и Люблинского воеводств действует чрезвычайное положение. Оно было введено на 30 дней в соответствии с указом президента Анджея Дуды

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