Стали известны подробности ночного штурма польской границы 22.11.2021, 11:32

7,718

Фото: @Straz_Graniczna

Всего было зафиксирована 346 попыток нелегально пересечь границу.

Большая группа агрессивных мигрантов пыталась силой проникнуть на польскую территорию из Беларуси в районе Дубиче-Церкевне, сообщили польские пограничники. Акцию контролировали белорусские службы, сообщает TVP.

На опубликованной в социальных сетях видеозаписи видно, как белорусские солдаты ослепляют польских офицеров лазером и стробоскопом.

Wczoraj tj. 21.11 na odcinku ochranianym przez Placówkę w Dubiczach Cerkiewnych ok. 150 agresywnych cudzoziemców próbowało wedrzeć się na terytorium Polski🇵🇱.

Atak na polską granice nadzorowany był przez białoruskie służby.#zgranicy pic.twitter.com/aBYTO02lMw — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 22, 2021

В воскресенье пограничники зафиксировали 346 попыток нелегального пересечения границы Беларуси с Польшей. 58 человек выдворили с польской территории, а остальные попытки были предотвращены. Кроме того, за пособничество в нелегальной миграции задержаны три человека: два гражданина Сирии и гражданин Грузии.

С начала года польские пограничники зафиксировали более 34 тыс. попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, из них более 6 тыс. в ноябре около 17,3 тыс. в октябре почти 7,7 тыс. в сентябре и более 3,5 тыс. в августе.

Со 2 сентября в связи с миграционным кризисом в приграничной полосе с Беларусью в 183 населенных пунктах Подляшского и Люблинского воеводств действует чрезвычайное положение. Оно было введено на 30 дней в соответствии с указом президента Анджея Дуды

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».