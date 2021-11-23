«Жалуются 75% заболевших»: медики назвали новые симптомы коронавируса 2 23.11.2021, 13:51

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Избавиться от некоторых из них будет сложно и после выздоровления.

Согласно исследованию, COVID-19 приводит к повышенному риску усталости,

Исследователи из Манчестерского университета использовали базу данных о здоровье 12 миллионов пациентов, чтобы исследовать долгосрочное влияние COVID-19 на психическое здоровье. Выводы не оптимистичны. Выздоровевшие в два раза чаще сталкиваются с бессонницей, тревогой и депрессией.

Согласно исследованию, COVID-19 приводит к повышенному риску усталости, проблем со сном и проблем с психическим здоровьем, которые сохраняются еще долгое время после постановки диагноза. Для лечения требовались, среди прочего, антидепрессанты, сообщает ABC Zdrowie.

Те, кто боролся с симптомами COVID-19, отслеживались в течение 10 месяцев после постановки диагноза. Оказалось, что у пациентов с COVID-19 депрессия и тревожность диагностировались почти в два раза чаще, чем у здоровых пациентов.

Среди пациентов старше 80 лет риск развития психических заболеваний после COVID-19 был в 4,2 раза выше, чем у тех, кто не подвергался воздействию вируса. Кроме того, выздоровевшим пациентам с психическими заболеваниями были нужны новые антидепрессанты.

Увеличение количества попыток суицида

Рост психических расстройств в пандемию также связывают с изоляцией и ограничением социальных контактов, страхом за будущее с экономической точки зрения и, наконец, беспокойством, связанное с собственной жизнью и здоровьем, и заботой о близких.

— Последствия пандемии различаются. Большая часть людей испытала негативные последствия пандемии, например, ухудшение психического и физического здоровья, ухудшение межличностных отношений. Это значительная группа людей, — говорит психолог Анна Сюдем.

Например, в Польше в 2020 году врачи выдали 1,5 млн больничных листов по психическим расстройствам. 385,8 тыс. дело было в депрессии.

— То, насколько ухудшилось наше здоровье во время пандемии, зависит от того, с каким здоровьем мы оказались в этой сложной ситуации. У тех людей, у которых до пандемии были проблемы с психическим здоровьем, развились неврозы или другие расстройства, пандемия во многих случаях усугубила эти симптомы. Следствием этого стало увеличение количества попыток самоубийства — во многих случаях, если бы не пандемия, попытки самоубийства, вероятно, не произошло бы, — считает эксперт.

Пандемия бессонницы

Исследование ученых из Манчестерского университета обращает внимание на еще одну проблему, связанную с заболеванием COVID-19. Оказалось, что пациенты в шесть раз чаще жалуются на усталость и в 3,2 раза чаще жалуются на проблемы со сном. Они в 4,9 раза чаще принимали лекарства от нарушений сна, чем те, кто не болел COVID-19.

Проф. Адам Вихняк, специалист-психиатр и клинический нейрофизиолог из Центра медицины сна Института психиатрии и неврологии в Варшаве, признает, что пациенты с жалобами на бессонницу после болезни COVID-19 также обращаются к нему все чаще.

— Однако проблема плохого сна распространяется и на другие группы людей. То, что сон ухудшается после заражения COVID-19, неудивительно, и этого следовало ожидать. Мы также наблюдаем значительное ухудшение качества сна и частые просьбы о помощи от людей, которые не были больны, не контактировали с инфекцией, но пандемия изменила их образ жизни, — объясняет профессор.

По его словам, «появление симптомов тревоги или бессонницы — это скорее правило, чем исключение».

В большинстве случаев нарушения сна возникают из-за беспокойства, связанного с заболеванием. Кроме того, длительная изоляция само по себе вызывает изменение ритма функционирования и связано с меньшей активностью, что влияет на качество сна.

Это исследование, отмечает профессор, является еще одним исследованием, которое подтверждает результаты предыдущих анализов, доказывающих, что COVID-19 может вызывать долгосрочные нарушения сна и психического здоровья пациентов.

— Китайцы опубликовали статистику, которая показывает, что в городах, где произошла эпидемия, проблемы со сном возникали у каждого второго человека. У людей, которые добровольно изолировали себя, проблемы со сном были обнаружены примерно у 60%, в то время как у тех, кто был инфицирован и имел административный приказ оставаться дома, процент людей, жалующихся на нарушения сна, достигал 75%. — говорит Вихняк.

Почему возникают проблемы со сном?

Коронавирус может инфицировать нервные клетки. В ходе заражения коронавирусом могут произойти, в частности изменения психического статуса и нарушения сознания. Заражение вирусом SARS-CoV-2 может отрицательно повлиять на работу нашего мозга, это также подтверждает профессор Вихняк.

— Риск развития неврологических или психических расстройств в этой ситуации очень велик. К счастью, это не обычный курс лечения COVID-19. Самая большая проблема — это то, с чем борется все общество, то есть стойкое состояние психического напряжения, связанное с изменением ритма жизни. Для многих профессионально активных людей и студентов количество времени, проводимого перед экраном компьютера, резко увеличилось, в то время как количество времени, проводимого при дневном свете, активно на открытом воздухе, резко сократилось, — признает профессор.

Плохое качество сна влияет на все остальные процессы в организме, это может привести к более длительному восстановлению. Бессонница может привести к ухудшению концентрации внимания и памяти.

— Не забывайте оставаться днем в ярко освещенных помещениях, близко к окну, заботиться о физических нагрузках и постоянном ритме дня, как если бы мы собирались на работу, даже если работали удаленно, — советует профессор.

В некоторых случаях фармакотерапия необходима, но не все меры можно применять людям, страдающим COVID-19.

— Стандартные препараты, применяемые для лечения бессонницы, бесполезны для большинства пациентов с коронавирусом, поскольку они могут ухудшить респираторные параметры. Безопаснее всего использовать лечебные травы, мелиссу, валериану, антигистаминные препараты. Также можно рассмотреть психиатрические препараты, например, антидепрессанты, улучшающие качество сна, — объясняет проф. Вичняк.

Врач категорически не рекомендует принимать снотворные старого типа, то есть производные бензодиазепина с анксиолитическим, седативным, снотворным и противосудорожным действием. Они могут вызвать множество побочных эффектов

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