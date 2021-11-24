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Большие группы нелегалов пошли в атаку, бросая в польских пограничников гранаты

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  • 24.11.2021, 12:30
  • 15,484
Большие группы нелегалов пошли в атаку, бросая в польских пограничников гранаты

Попытки прорыва границы произошли в районе Мельника.

На участке, охраняемом польским пограничным форпостом в Мельнике, вчера вечером произошли две силовые попытки пересечь границу Польши.

Группы агрессивных иностранцев численностью по 40 человек атаковали польские пограничные службы, бросая камни, стволы деревьев, использовались также светошумовые гранаты.

Об этом сообщила Погранслужба Польши.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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