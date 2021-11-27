Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» 3 27.11.2021, 9:55

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Массовые увольнения затронули всех.

По всей Беларуси наблюдается волна массовых увольнений. Проходят они практически на каждом предприятии. На оптимизацию и сокращения это никак не похоже. Выбрасывают на улицу абсолютно всех: как тех, кто участвовал в митингах, так и абсолютно аполитичных людей, а иногда вовсе «ябатек», которые, кстати говоря, начинают злиться больше всех. Ведь еще недавно они спокойно вздохнули, что их не трогают. Кость кинули в виде мизерных надбавок за сверхурочные, а тут внезапный адюльтер от «усатой кокетки».

Обозлены они также тем, что им пожаловаться некому. Ордынским профсоюзам, которые успешно финансировали предвыборную программу узурпатора из кошельков всех рабочих страны? Да и независимые занимаются имитацией бурной деятельности. В 2018 году у меня спросили, кажется в Германии, когда я представлял независимый профсоюз на одном мероприятии: «Как ваш профсоюз отстаивает права рабочих? Какие виды забастовок вы применяете?» Я пожал плечами, потому что на тот момент забастовку и массовые протесты рабочих я видел либо в исторической литературе, либо в новостях. Естественно, они удивились и рассказали про свой опыт. Когда даже из-за увольнения одного человека останавливались целые предприятия.

Любое начальство думает о рабочих исключительно в экономических интересах. Нас так и называют «рабочая единица». А с единицей, по их мнению, можно не считаться. Поэтому у нас и зарплаты низкие, и оборудование старое, и руководство, которое вечно смотрит с укором.

Для сравнения можно взять практически любой немецкий завод. Общаясь с одним из рабочих оконной компании VEKO, я узнал, что не обязательно даже состоять в профсоюзе, чтобы твои права защищали. Рабочий ценится начальством и опытные руководители с немецкой школой менеджмента, а также имея опыт массовых забастовок абсолютно в любой сфере, не пойдут наперекор рабочим. Они знают, что за одного встанут все и работодатель потеряет в разы больше.

Раз они мыслят экономически, нам следует говорить на их языке. Когда останавливается цех, начальник не думает о том, что рабочим трудно его запускать в экстренном режиме. Он думает только о том, сколько денег он теряет за каждую минуту простоя. В этот момент рабочие прогрессивных европейский стран, воспользовавшись моментом, принципиально бы ничего не делали до выполнения их требований. И вопрос бы решился моментально.

У нас есть все для того, чтобы осуществить это. Причин — хоть отбавляй и каждый день будут появляться новые. Необходимо перестать думать только о сегодняшнем дне. После выборов Лукашенко усугубил экономическое положение страны в несколько раз. Надежды на то, что он резко поменяет вектор и начнет вытаскивать со дна белорусскую экономику, просто нет. Он никогда не думал о белорусах, он ничего хорошего не сделал для предприятий страны. Психически больного человека интересуют только его комплексы и сумасшедшие амбиции. А главная его цель — как можно дольше сидеть в своем кресле.

Для тех, кто думает, что увольнения их не коснутся, что с ними этого не произойдет, у меня плохие новости - это уже происходит. Но не проявляя ответную реакцию, мы позволяем диктатору еще больше издеваться над народом Беларуси. Если не бастовать, мы можем потерять не только рабочее место, но и страну.

Хватит нам быть «рабочими единицами», мы ведь знаем, что мы рабочее большинство. Поодиночке они просто «оптимизируют» нас. И тут уже неважно, какие у тебя политические взгляды: «ябатька» ты или сторонник перемен — проблема у всех одна. Если все рабочие объединятся — увольняться придется руководству.

Забастовка — это проверенный европейский метод решения проблем. Это поможет нам разрешить кризис сегодня и будет отличным уроком на будущее.

Артем Черников, специально для телеграм-канал «Баста!»

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