Польские силовики отбили ночную атаку мигрантов под Стажиной 28.11.2021, 10:24

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На помощь пограничникам были переброшены несколько десятков полицейских.

В районе Стажины несколько десятков польских полицейских помогли пограничникам предотвратить силовой прорыв границы с белорусской стороны.

Об этом сообщает полиция Подлясья.

Полицейские также обеспечивали работы по ремонту поврежденного забора.

W okolicach Starzyny kilkudziesięciu funkcjonariuszy @PolskaPolicja interweniowało w związku z próbą siłowego przekroczenia granicy. Policjanci zabezpieczali prace związane z naprawą uszkodzonego ogrodzenia.#NaStrazyGranicy pic.twitter.com/QAUNqLtXsp — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 28, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

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