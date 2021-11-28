Польские силовики отбили ночную атаку мигрантов под Стажиной
- 28.11.2021, 10:24
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На помощь пограничникам были переброшены несколько десятков полицейских.
В районе Стажины несколько десятков польских полицейских помогли пограничникам предотвратить силовой прорыв границы с белорусской стороны.
Об этом сообщает полиция Подлясья.
Полицейские также обеспечивали работы по ремонту поврежденного забора.
W okolicach Starzyny kilkudziesięciu funkcjonariuszy @PolskaPolicja interweniowało w związku z próbą siłowego przekroczenia granicy. Policjanci zabezpieczali prace związane z naprawą uszkodzonego ogrodzenia.#NaStrazyGranicy pic.twitter.com/QAUNqLtXsp— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 28, 2021
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.
После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.
26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.