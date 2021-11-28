«Лукашенко вышел из кабинета Путина изрядно потрепанный» 4 28.11.2021, 13:08

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Диктатор попал в еще большую международную изоляцию, чем был до звонка Меркель.

В конце этой недели в Германии неожиданно оживилась дискуссия по поводу звонков Ангелы Меркель Александру Лукашенко. Вчера будущий глава МИД ФРГ Анналена Бербок отметила, что Меркель не должна была говорить с Лукашенко. Сегодня же появилось интервью польского премьера Матеуша Моравецкого немецкому агентству DPA. Он подчеркивает, что Меркель своим звонком внесла вклад в легитимизацию режима.

А сказала Бербок следующее: «Без диалога нельзя проводить внешнюю политику. Чтобы доставить людей в безопасное место, мы говорим даже с Талибаном. Но канцлер не должна была звонить Лукашенко».

Сравнение с афганскими талибами говорит само за себя: именно так воспринимают в Германии Лукашенко.

Получаются 3 вывода из данной реплики нового МИД, пишет телеграм-канал CYNIC.

1) С Лукашенко никаких переговоров немецкая сторона проводить в дальнейшем не будет, однако контакт возможен в качестве фактора ультиматума, но не более того. В принципе манера действия: условие - наказание - это отсутствие диалога, потому что Лукашенко рассматривается в качестве террориста, которому никто не пойдет на уступки.

Это, в свою очередь, обозначает, что техника "легитимизации через мигрантов" позорно провалилась. Лукашенко попал в еще большую международную изоляцию, чем был до диалога с Меркель. Тот, кто попросил Меркель позвонить Лукашенко, сыграл исключительно на руку Европе, вычеркнув вообще любые возможности дальнейшего контакта. Многоходовочка, однако...

Такое непредвиденное последствие (хотя я на фоне апатии от звонков оба раза говорил, что ничего критичного не произошло - так что вполне предвиденное) выбило козыри, оставив в качестве элемента торга лишь АЭС, полномасштабную войну и афганцев (которые вскроют не только уши, но и хвост Кремля, что не очень для них желательно).

2) МИД очень мягко намекает на фразу Путина о том, что с Лукашенко нужно договариваться так же, как с Талибаном. Эта колкость прозвучала во время совместной пресс-конференции после жесточайшей гармонизации, в результате которой Лукашенко вышел из кабинета Путина изрядно потрепанный.

Новые немецкие правители очень язвительно уловили эту "фразу" и ей же ответили Лукашенко и соседу по окопу. С талибами можно говорить - они неохотно, но выполняют условия. С Лукашенко говорить невозможно - он не выполняет условия.

"Шпилька" кинута. Просьбы Путина "Позвоните Лукашенко, а не мне" провалились - вместо этого, начали звонить кому угодно (весь Восток обошли), но только не Лукашенко.

3) Бескомпромиссная позиция Германии определяет, что санкционное давление может быть усилено, потому что центр ЕС переходит из разряда "мягкого выразителя озабоченности" в четкого выразителя мнений и позиций.

Туристов сейчас насильственным образом закидывают в самолеты и отправляют на Родину. Это происходит так экстренно, потому что они израсходованный материал и больше не хотят прорывать границу. Более того, этого требует восточная сторона.

Лукашенко, кстати, зря применяет насилие - по выходу из самолета туристов встречают специальные представители интересных органов, которые расспрашивают про насилие именно силовиков Беларуси, а не Польши.

Ловушка в Ираке сработала. Даже лучше, чем планировалось. Следующая - Афганистан (ну и Россия как звено этой цепи).

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