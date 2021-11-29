Мигранты были замечены в Минске на Каменной Горке 8 29.11.2021, 13:09

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Большая группа нелегалов добралась до минского спального района.

По сообщению подписчицы телеграм-канала NEXTA, после неудавшейся попытки нелегального пересечения границы, большая группа мигрантов добралась до минского спального района и планирует в скором времени снова попытаться попасть в Европу:

«Минск, Каменная Горка. Возле соседнего дома стоит ещё одна группа. В общей сложности их человек 30. Одна из них говорит по-английски. Сказала, что на границе их не пропустили, но они будут пытаться снова. Также уточнила, что белорусская сторона помогала им в процессе перебежки через границу, но не предоставляла продукты или одежду.

Они не хотят возвращаться назад — говорят, что там нищета, диктатура и нет работы (совсем как у нас). Они очень удивились, когда я сказала, что они всего лишь пешки в жестокой игре. И они совсем не в курсе про диктатуру в Беларуси и даже не подозревают, куда попали на самом деле».

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