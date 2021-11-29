У главного тренера «Мешков Брест» коронавирус
- 29.11.2021, 21:33
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Гандбольный тренер находится на самоизоляции.
У главного тренера «Мешков Брест» Даниэля Гордо коронавирус. Перед вылетом в Норвегию на матч Лиги чемпионов против «Эльверума» команда сдала ПЦР-тест, и у специалиста он дал положительный результат. Гордо остался в Бресте на самоизоляции.
В матче Лиги чемпионов против норвежского клуба брестчанами будут руководить испанец Нуну Фарелу и спортивный директор «Мешков Брест» Павел Башкин.
Матч Лиги чемпионов против норвежского «Эльверума» брестчане проведут 1 декабря в 20:45 по белорусскому времени.