Суд над Саакашвили перенесли на из-за столкновений в Тбилиси 3 30.11.2021, 8:09

2,798

Фото: ТАСС

Сторонники политика вышли на улицы.

Суд по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили принял решение перенести заседания на 23 декабря из-за столкновений, которые произошли в Тбилиси между сторонниками политика и силовиками.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Весь мир поражен тем, что я обращаюсь к вам через эту стеклянную стену вместо того, чтобы свободно передвигаться по созданной мной стране. Все знают, что я не должен сидеть в тюрьме, потому что все обвинения против меня сфабрикованы и политически мотивированы», — заявил Саакашвили.

Политик заявил, что его пытали и повторно отказался участвовать в заседании суда удаленно или из тюрьмы.

В ночь на 20 ноября Михаила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори после ухудшения самочувствия. После перевода он прекратил голодовку, которую объявил 1 октября.

Накануне грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что у третьего президента Грузии начались судороги на фоне энцефалопатии Вернике, что может привести к смерти.

18 ноября состояние Саакашвили резко ухудшилось. После встречи с адвокатом он потерял сознание и его вынесли из комнаты свиданий. Врачи, осмотревшие политика, заявили, что он находится в критическом состоянии.

Возвращение и заключение Саакашвили в Грузии

Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 28 сентября. Он не был в стране с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году.

1 октября политик сообщил о своем возвращении публично и призвал сторонников выйти на митинг. Вечером того же дня Саакашвили был задержан в Тбилиси.

В прокуратуре Грузии заявили, что Саакашвили приговорен к шести годам тюрьмы и доставлен в тюрьму города Рустави во исполнение решения суда. Против него также открыли новое дело за незаконное пересечение границы. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.

Официальный Киев заявляет, что будет добиваться его возвращения как гражданина Украины, однако Тбилиси такую возможность отвергает.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».