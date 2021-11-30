Польша не планирует возобновлять работу погранперехода в Кузнице

Польша не планирует возобновлять работу погранперехода в Кузнице1
- 30.11.2021, 14:58
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Польские пограничники рассказали о ситуации на этом участке.
Польская сторона в ближайшее время не планирует возобновлять работу автодорожного пограничного перехода в Кузнице на границе с Беларусью. Об этом сообщила во вторник на брифинге пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская.
"Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Пока нет информации, что этот переход будет открыт в ближайшие дни", - сказала она.
Konferencja @Straz_Graniczna #wieszwięcej #RaportzGranicy pic.twitter.com/6SpFUeLbkO— tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) November 30, 2021
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.
После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.
26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.