Польша не планирует возобновлять работу погранперехода в Кузнице 1 30.11.2021, 14:58

6,138

Польские пограничники рассказали о ситуации на этом участке.

Польская сторона в ближайшее время не планирует возобновлять работу автодорожного пограничного перехода в Кузнице на границе с Беларусью. Об этом сообщила во вторник на брифинге пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская.

"Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Пока нет информации, что этот переход будет открыт в ближайшие дни", - сказала она.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».