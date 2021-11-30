Дмитрий Дрозд: Самыми умными оказались те, кто уехал раньше 22 30.11.2021, 19:04

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Дмитрий Дрозд

Крик души белорусского историка.

Историк опубликовал полный отчаяния пост о том, как в нынешней Беларуси всё потеряло смысл или стало опасным. Он пишет о том, что никогда еще в жизни у него не было такого желания уехать навсегда.

— В нынешней Беларуси многое потеряло смысл: и наука (особенно, если твоя наука гуманитарная, особенно, если она — история, и твоя позиция о преступном советском прошлом не соответствует линии партии), и творчество, и издание книг, и общественно-политическая деятельность, и журналистика, — пишет Дмитрий Дрозд.

Даже зарабатывание денег потеряло смысл — так как в один момент к тебе могут прийти и отнять всё заработанное и накопленное за годы жизни. Даже мечта купить себе хороший фотоаппарат потеряла смысл — так как его изымут при обыске в первую очередь вместе с компьютером, смартфоном и любой литературой неправильной расцветки.

Даже в каком-то стратегическом плане всё более зыбкой становится идея работать на будущее Беларуси — так как это будущее всё туманнее и туманнее. Ну, или наоборот, всё конкретнее и явственней полная сдача независимости и государственности.

Единственное, что не потеряло смысл это жизнь, здоровье и свобода — твои, семьи, друзей и близких. Но гарантировать и этого элементарного права в этой стране нельзя.

Мысль, что я не хочу жить в такой стране, не даёт мне покоя уже 20 лет — практически сразу после прихода к власти Лукашенко. Но раньше здесь теплилась хоть какая-то жизнь. А в какие-то годы она даже была активна: выставки, презентации книг, концерты, открытие памятников... Теперь вся жизнь и всё живое уничтожено.

Хуже того, мы все, кто остался в Беларуси, находимся в заложниках, во власти у людей, которым эта власть не только противопоказана, но она общественно опасна. Послушав десятки телефонных разговоров и прослушек этих товарищей, посмотрев несколько их ТВ-программ и прочитав нескольких их статей в их газетёнках, как они говорят, как они думают, что они хотят и могут сделать со всеми нами, — я не знаю, что вообще удерживает нас в этой стране?

Я уже не раз приводил пример из художественных фильмов: еврейская семья накануне прихода нацистов рассуждает: бежать или нет, и решает остаться. А следующим кадром всю семью уже ведут в яму...

Сейчас много моих друзей и знакомых оказались за границей. Эти люди не сделали ничего плохого ни с точки зрения закона, ни с точки зрения морали. Они искренне любят Беларусь, они честно делали свою работу для будущей Беларуси.... Многие пишут, как им тяжело сейчас там. Но грустная правда в том, что тысячи человек за последнее более чем столетие только и добились чего-то в жизни сами или их потомки — потому что вовремя уехали отсюда. А для миллионов человек остаться — стоило жизни, здоровья и свободы.

В нынешней Беларуси всё или потеряло смысл, или даже стало опасным. Вождь ябатек открыто заявляет — и не по белорусскому ТВ, а на весь мир: «Вырежем всех мерзавцев, которых вы финансировали…» И они вырезают и будут это делать. Очевидно, что у всего остального мира нет реальных возможностей и большого желания остановить эту резню. Как правило, они только высказывают свою озабоченность, а принимать какие-то решительные меры начинают только тогда, когда на улицах уже лежат трупы и количество жертв переваливает за тысячи.

Вообще всё развивается по обычному сюжету. Жизнь в таком мире невозможна, люди уезжают, а хозяева жизни делают всё, чтобы не дать им это сделать. Постепенно опускается железный занавес. Это только для гостей из Ирака требуют открыть европейские границы. Для белорусов эти границы уже давно практически закрыты и снаружи и изнутри. Но ещё можно спасаться, открыты какие-то направления... Но мы все сидим, как те евреи, и думаем, что вдруг пронесёт.

Я довольно долго прожил не в Беларуси: практически 7 лет в Москве и год в Варшаве. И после 2011 года я помню это счастье, когда я пересекал границу и выезжал из Беларуси. Я помню это словно луч света и глоток свободы — уж простите за банальность. Я помню это ощущение, что теперь я в безопасности, что мне ничего не угрожает со стороны государства. Я помню, как сразу за границей в Тересполе в Польше покупал банку пива в кафе и понимал: теперь я свободен. А каждый раз, когда я проходил паспортный контроль, думал: выпустят или нет? И ведь было такое, что не выпускали.

Это сложно передать и понять тем, кто осознал, что происходит в Беларуси только в 2020-21 годах. Кто только сейчас стал выглядывать в окно: не за мной ли это приехали? Кто стал вздрагивать от звонка в дверь: не за мной ли это? Кто стал бояться звонков с незнакомых номеров. Кто стал вести серьёзные разговоры, только с выключенным телефоном (более того, с вынутым аккумулятором). Кто практически каждый месяц ходил встречать друзей с Окрестина, знал, что нужно положить в передачу и за чьим праздничным столом не было никого — даже совсем юных девушек — кто бы не прошёл через задержания и суды...

А многие, кто проявлял своё несогласие, активность, организовывал или участвовал в «несанкционированных акциях», все эти 20 лет живут в таком состоянии.

И, как всегда, самыми умными оказываются те, кто уехал отсюда раньше. Кто раньше уехал - тот и умнее. Тот уже обустроился, нашел работу, выплатил ипотеку за дом, у него уже растут дети и внуки — граждане нормальных стран... и уже оттуда — с безопасного расстояния — можно любить Беларусь, а можно забыть о ней. Как всегда, в плюсе оказались те, кто говорил правильные слова и делал правильные дела, а заодно сделал себе "карту поляка", гражданство, вид на жительство, «карту сталэго побыту» и любую другую карту, которая позволяет человеку жить и работать в нормальной стране.

Сейчас уже один из пропагандистов заявляет в стиле: мы их всех вырежем, этих врагов и предателей. Так что скоро и все эти лазейки будут перекрыты. Хоть и до этого они создавали все возможные препятствия. Даже такие, как закрытие доступа к базе данных репрессированных - чтобы люди не могли получить доказательства, что их предки пострадали как поляки.

Что удерживает? Понимание, что в моём возрасте и без знания языка я не смогу найти нормальную работу. Даже таксистом не смогу работать — так как нет водительских прав. Остаётся разве работа дворника, грузчика и кого ещё? Может, фотографа, что уже неплохо. Но, конечно, белорусский историк с белорусским взглядом на белорусскую историю больше нигде в мире не нужен. Не нужны мои книги про Дунин-Марцинкевича...

Но одно я могу сказать совершенно честно: никогда ещё в моей уже очень большой жизни не было такого желания уехать отсюда — уехать не на время, не на заработки — а уехать навсегда.

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