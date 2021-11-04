Рыночная стоимость EPAM за год увеличилась на 80% и выросла до $33 миллиардов 4 4.11.2021, 11:42

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Фирма вошла в рейтинг 100 самых быстрорастущих компаний мира.

Рыночная стоимость компании EPAM по состоянию на 12 октября составила почти 33 миллиарда долларов. Такие данные опубликовал журнала Fortune, который составил новый рейтинг «100 самых быстрорастущих компаний мира».

В аналогичном рейтинге 2020 года стоимость EPAM составляла чуть больше 18 миллиардов долларов (на конец сентября). Таким образом за год рыночная стоимость EPAM выросла почти на 15 миллиардов долларов, или на 81%.

В список «100 самых быстрорастущих компаний» по версии журнала Fortune компания EPAM попала третий год подряд и заняла в этом году 25 место. В аналогичном рейтинге 2020 года компания была на 21 месте.

В список Fortune 100 входят публичные компании, которые оцениваются по сумме таких показателей, как совокупный годовой доход, рост выручки и прибыль на акцию за последние три года.

По данным Fortune, за этот период среднегодовой рост выручки EPAM составил 22%, а рост прибыли на акцию — 48%.

В текущем году (за январь — июнь) выручка EPAM составила почти 1,7 миллиарда долларов. По сравнению с таким же периодом прошлого года выручка выросла на 29,5%.

По итогам всего года компания прогнозирует рост выручки на 37%. При таком прогнозе годовая выручка EPAM превысит 3,6 миллиарда долларов.

Также в этом году интенсивно растет стоимость акций EPAM. Вчера цена акций достигла нового исторического максимума. Одна акция компании торговалась на Нью-Йоркской фондовой бирже за 674 доллара. В целом за текущий год цена одной акции EPAM выросла на 88%, или на 310+ долларов.

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