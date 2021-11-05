Тела погибших в авиакатастрофе под Иркутском белорусов не идентифицированы 2 5.11.2021, 18:57

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Разбившийся Ан-12 эксплуатировала авиакомпания «Гродно».

Тела погибших в авиакатастрофе под Иркутском белорусов пока не идентифицированы. Об этом журналистам рассказал глава Департамента по авиации Артем Сикорский, пишет zerkalo.io.

— По нашей информации, ведется соответствующая работа. Как только уполномоченными органами России будет принято решение и будет возможность тела забрать, мы при помощи наших российских коллег обеспечим доставку тел по тем направлениям, куда попросят родственники, — цитирует Сикорского ТАСС.

По его словам, для организации доставки тел погибших на родину в Иркутск выехал представитель белорусской авиакомпании «Гродно», которая эксплуатировала разбившийся Ан-12.

Сикорский также рассказал, что техническое обслуживание самолета проводилось в установленные сроки, на нем было установлено современное оборудование.

Планировалось, что Ан-12 будет базироваться в Иркутске и заниматься перевозкой грузов.

Самолет Ан-12, летевший из Якутска в Иркутск с грузом продуктов на борту, пропал с радаров 3 ноября в 14.45 по минскому времени. Его обнаружили в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. При падении воздушное судно загорелось: площадь пожара составила более 300 кв. м. На борту находились семь членов экипажа и двое сопровождавших от авиакомпании «Заполярье». Это трое граждан Беларуси, двое россиян и двое украинцев. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения самолета. Следственный комитет Беларуси также начал проверку по факту крушения Ан-12.

В Департаменте по авиации нашей страны сообщили о приостановлении коммерческой эксплуатации самолетов Ан-12 до получения результатов расследования.

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