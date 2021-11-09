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Белорусские силовики начали стрельбу в лагере мигрантов возле Кузницы

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  • 9.11.2021, 14:04
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Белорусские силовики начали стрельбу в лагере мигрантов возле Кузницы

Ситуация выходит из-под контроля белорусских властей?

На новой видеозаписи, сделанной в лагере мигрантов возле польской границы, слышны выстрелы из винтовки, сообщает TVP.

Возможно, это происходит из-за опасений разворота ситуации против властей Беларуси, сообщает белорусский оппозиционный журналист Тадеуш Гичан.

Журналист указывает, что солдаты стреляют над головами мигрантов, желающих войти в лагерь. На пограничных постах иностранцев забирают из машин вооруженные силовики.

Тадеуш Гичан также прикрепил запись, на которой видны мигранты и слышны выстрелы.

Кроме того, польские пограничники заявили, что периодически слышат выстрелы на белорусской стороне границы.

Польская сторона сообщает, что на одном из видео в воздух стреляет белорусский офицер, отпугивая беженцев, чтобы они не шли обратно в Беларусь.

В более ранней записи в Twitter в понедельник вечером Тадеуш Гичан сообщил, что белорусские солдаты стреляли в воздух – чтобы напугать мигрантов, пытающихся вернуться в Беларусь.

Пограничный переход в кузнице был закрыт с 7 часов утра во вторник, как сообщается в сообщении польской пограничной службы. Путешественников отправляют на пограничные переходы в Тересполь и Бобровники.

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