Белорусские силовики начали стрельбу в лагере мигрантов возле Кузницы 10 9.11.2021, 14:04

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Ситуация выходит из-под контроля белорусских властей?

На новой видеозаписи, сделанной в лагере мигрантов возле польской границы, слышны выстрелы из винтовки, сообщает TVP.

Возможно, это происходит из-за опасений разворота ситуации против властей Беларуси, сообщает белорусский оппозиционный журналист Тадеуш Гичан.

Журналист указывает, что солдаты стреляют над головами мигрантов, желающих войти в лагерь. На пограничных постах иностранцев забирают из машин вооруженные силовики.

Looks like Belarusian regime decided not to allow any more migrants at the camp in Kuznica (perhaps worrying that it could backfire). Soldiers shooting over the heads of those trying to get to the camp. Also at the checkpoints they turn taxis carrying migrants back to Grodno. pic.twitter.com/Pettatp06l — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 9, 2021

Тадеуш Гичан также прикрепил запись, на которой видны мигранты и слышны выстрелы.

Кроме того, польские пограничники заявили, что периодически слышат выстрелы на белорусской стороне границы.

Польская сторона сообщает, что на одном из видео в воздух стреляет белорусский офицер, отпугивая беженцев, чтобы они не шли обратно в Беларусь.

jeszcze jeden film z granicy na którym dość wyraźnie widać strzelającego białoruskiego żołnierza (być może to ta sama lokalizacja) pic.twitter.com/rsURb6IXfE — Wojciech Szewko (@wszewko) November 9, 2021

В более ранней записи в Twitter в понедельник вечером Тадеуш Гичан сообщил, что белорусские солдаты стреляли в воздух – чтобы напугать мигрантов, пытающихся вернуться в Беларусь.

Reports are coming that Belarusian soldiers are firing in the air to scare off those migrants who tried to return to Belarus. pic.twitter.com/tr0KdrKzTF — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 8, 2021

Пограничный переход в кузнице был закрыт с 7 часов утра во вторник, как сообщается в сообщении польской пограничной службы. Путешественников отправляют на пограничные переходы в Тересполь и Бобровники.

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