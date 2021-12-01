Декабрьские вечера с поддоном и каской 2 Владимир Халип

1.12.2021, 12:22

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Владимир Халип

А в последующие дни вообще пошел сплошной обвал.

А вот и зима, которую почти не ждали. Слишком увлеклись границей и мигрантами. Там собраны в пучок все блистательные замыслы режима. А в перспективе уже обретало очертания и нечто невообразимое. Из области придворной фантастики. Ждали если не полной капитуляции «коллективного Запада» под напором местной наглости, то хотя бы заметных перемен на этом фронте. Но старательно продуманный и подготовленный прорыв надежд не оправдал. Мигранты подвели.

Обидно было. Просто какой-то оглушительный облом с бессрочными последствиями. Оказалось вдруг, что там не только сбита спесь создателей нового варианта замысловатой советской игры в границу на замке, но и вся эта хитросплетенная затея зависла безнадежно и надолго. А попытки втюхать ее решение сопредельным странам, да еще потребовать и денег на ликвидацию последствий очевидной авантюры, не только не принесли режиму желанных дивидендов, но и пробили еще одну дыру в родном бюджете. Но и это еще далеко не все.

Ближайшее окружение и рекрутированная пропаганда так долго и так старательно лепили образ удачливого стратега и расчетливого менеджера, что даже внушили какой-то части электората уверенность, что с ним не пропадешь. Чтобы ни затеял, даже сгоряча, ему всегда будет сопутствовать удача. И вдруг – будто программу подменили. За что ни возьмется – провал. Стагнация. Застой. Упадок. Будто поздние брежневские времена решили повториться.

Подручные суетятся. Пытаются найти виновных. Снимают. Увольняют. Все на подозрении. Повсюду чистки, обыски, облавы. Тюрьмы переполнены. Судебные приговоры потрясают какой-то первобытной свирепостью. Так что же все-таки случилось? Да ничего особенного. Просто начальнику круто не везет. Во всех сферах жизни четкие приметы сплошного невезения. И самое обидное, что всем давно известно, когда началась эта полоса беспросветных неудач. Известен даже в точности год, месяц, день. Но от этого никому не легче. Стране уже приказано гордиться своей властью. А это значит, что постепенное превращение в остров невезения неизбежно.

А когда еще вдобавок ко всему на ее западной границе запахло чем-то паленым, он решил, что отступать уже некуда. И собственноручно взялся за ремонт провала. Ничего случайного, никаких наскоков. Все заранее продумали и подготовили. Он появился почти внезапно на логистическом центре погранперехода Брузги. Решительно прошел сквозь ошеломленную толпу. Поднялся на подиум, сооруженный лихо из подручного материала. Стопка все тех же поддонов за спиной позволяла надежно опереться в случае чего. И произнес пламенную речь, которую не устают цитировать уже который день. И как от этого откровения можно было воздержаться, если он уже точно знал, что тут никакие не мигранты, а просто несчастные люди. Разрозненные семьи, которые пытаются воссоединиться. Сироты и жертвы. Вот дядечка с окладистой бородой. Еще доныне безгранично любит Саддама. Рвется в Германию. Ищет, бедный, маму. Как не помочь?

План, предложенный мигрантам, был простым и четким. «Если вы захотите идти в западном направлении, мы не будем вас душить, хватать и избивать. Это ваша воля. Пройдете – идите». И это на границе!.. А дальше вообще что-то невообразимое. «Как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков, латышей или еще кого-то. Мы будем делать так, как вы захотите».

Чему тут удивляться? Ключевой момент не в деталях, а в этом внезапном вторжении в убогий быт обманутых, ограбленных людей почти из другого мира угодивших прямо в пекло. И, конечно же, в суровой и строгой стопке обычных поддонов. Будто бы внезапно оказавшихся у ловкой свиты под рукой. Не зря старались. Должна была тут непременно возникнуть какая-то историческая параллель. И она, естественно , возникла. Да это же почти как в незапамятные дни в Питере, на Финляндском вокзале. На случайно подвернувшийся броневик толпа встречающих взгромоздила пролетарского вождя. Вот только за произнесенную тогда речь о грядущей революции того провидца сейчас закатали бы не только на Окрестина.

Снег идет. Зима уверенно вступает в свои права. Обычно декабрьские вечера обещают уставшим за год людям шедевры фортепьянного искусства и прочие филармонические радости. Однако прошли и забыты те легкомысленные времена. В суровой стране с ее непробиваемым режимом и глухими застенками совсем иные заботы на исходе года. В морозном воздухе отчетливо ощутим запах отработанного танкового топлива и солдатских портянок. Вот и главный стратег и полководец явился на очередное совещание с генералами уже не в штатском, а в военном мундире. Чтобы никто не сомневался, какой страна встречает год. Не хватало разве только каски.

Телекамеры донесли до всех и каждого, каков нависший над страной уровень угрозы. Критический, естественно. Мало нам проблем на западной границе, так еще и южная норовит превратиться неведомо во что. «Они прекрасно понимают, если они развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется.. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь».

А в последующие дни вообще пошел сплошной обвал. И ядерное оружие России, оказывается, может вернуться в нашу страну. И Крым не только будет признан российским, но и высочайший вояж по тем местам может случиться уже скоро. И начнется непременно с Севастополя. Так что если в новогоднюю ночь к кому-то ввалится Дед Мороз в керзачах и в каске, да еще с поддоном, не стоит удивляться. Такие времена.

И все-таки декабрьские вечера приходят не зря. Предчувствие праздника уже ощутимо вполне. Так зачем же нарушать давнюю традицию? Даже в этот безумно трудный год надо готовиться к его беззаботному исходу. Покупать блестящие игрушки. Мишуру и всякие гирлянды. Скоро наступит время наряжать елку. Поздравлять друг друга с Новым годом. И, как бывало прежде, друзьям и близким желать удачи и непременно счастья.

А про новую войну даже говорить в такие дни смешно и глупо. Еще не навоевались? И почему всегда нам надо от кого-то непременно защищать Россию? А почему не Турцию или все тот же братский Гондурас? Почему бы одним махом не защитить всех в этом мире от безденежья, неурожая репы и заодно от летучих муравьев. И еще, пока не поздно, и о себе не мешало бы подумать.

А нельзя ли защититься от навязчивых идей нелепой власти?

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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