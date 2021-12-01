Феерическая игра белорусского вратаря принесла победу гандболистам «Мешков Брест» в Лиге чемпионов 1.12.2021, 23:28

Иван Мацкевич на последних секундах отбил бросок и забросил победный мяч.

В рамках 9-го тура Лиги Чемпионов брестский «Мешков» в гостях одолел «Эльверум». Победный мяч принадлежит голкиперу сборной Беларуси Ивану Мацкевичу.

Эльверум – Мешков – 32:33 (15:17, 17:16)

Группа А: Монпелье – 13 очков (8 игр), Сегед – 12 (8), Киль – 11 (8), Ольборг – 10 (8), Эльверум – 8 (9), Вардар – 5 (8), Загреб – 4 (8), Мешков – 3 (9).

Отметим, что с брестчанами не полетел главный тренер Даниэль Гордо из-за положительного результата теста на коронавирус. Командой руководил его ассистент Нуну Фарелу.

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