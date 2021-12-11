Как выглядят и сколько стоят самые дешевые квартиры на вторичном рынке в Минске 11.12.2021, 11:29

3,712

Цены начинаются от $849 за квадрат.

Квадратный метр дешевле $1000 по курсу — довольно редкое явление на рынке вторички в Минске. Тем не менее порой такие объекты все-таки попадаются. Правда, подойдут они не всем, пишет onliner.by.

$849

За $36 000 по курсу на улице Асаналиева продается однушка со своим отдельным входом с улицы. Площадь — 42,4 кв. м. Планировка интересная: всего одна жилая комната, зато два коридора, которые смело можно объединить и сделать из них, например, гостиную. На ремонт, конечно, придется потратиться — на это намекает внешний вид квартиры: голые стены, отсутствие покрытия на полу…

Находится она в доме 1979 года постройки. В шаговой доступности магазины, три школы и пять детских садов, колледж искусств, две поликлиники. До станции метро «Институт культуры» или «Малиновка» — 12 минут на общественном транспорте.

$883

За $38 500 в эквиваленте можно приобрести двушку на втором этаже частного дома во 2-м Енисейском переулке, в 10 минутах езды от станций метро «Могилевская» и «Автозаводская». К дому подведены все необходимые коммуникации: газ, электричество, канализация и вода, а также оптоволокно.

Здание разделено на две квартиры, которые объединяет лишь коридор. «По документам они являются одной жилплощадью, но по факту у вас все раздельное», — уточняет собственник.

Размер жилья — 43,6 «квадрата». Внутри выполнен симпатичный ремонт. Новым владельцам достанется вся мебель, а кроме того, холодильник и кондиционер.

В качестве бонуса — наличие общего гаража и собственного погреба.

$964

Еще одну двушку предлагают в кирпичной пятиэтажке 1985 года на Геологической улице. Цена — $51 500. За эти деньги вы получаете 53,4 кв. м и советский ремонт в чистейшем его проявлении.

«Очень тихое и уютное место, чистый воздух, удобное расположение. Микрорайон с развитой инфраструктурой: школы, детские сады, магазины. Остановка общественного транспорта в 100 м, 15 минут езды до станций метро „Тракторный завод“ и „Московская“», — так описывает объект хозяин.

$985

Имея в кармане сумму, равную $51 990, можно рассчитывать на квартиру в Серебрянке, в кирпичном здании 1975 года на проспекте Рокоссовского. Площадь — 52,8 «квадрата». Две жилые комнаты по 17 и 18 кв. м, маленькая кухня на 6 кв. м, раздельный санузел. Ну и ностальгический дизайн, конечно же.

В окрестностях много школ и детских садов, поликлиника, кинотеатр, парк.

$992

Последний вариант располагается на улице Ташкентской, в пятиэтажке 1967 года, испытавшей на себе чудеса капремонта. Стоит $52 900. Размер квартиры — 53,3 «квадрата». В ней заменены все трубы, установлены стеклопакеты и новые двери.

Рядом с домом Чижовское водохранилище, зоопарк, хоккейная арена.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».