Евродепутат: Мое желание — в 2022 году увидеть Лукашенко в суде 10 13.12.2021, 8:22

6,304

Карин Карлсбро

Белорусский диктатор — не политик, а преступник.

Успешно ли Евросоюз отбивает атаки режима Лукашенко? Есть ли у Брюсселя политическая воля, чтобы давать еще более жесткий отпор белорусскому диктатору? Как приблизить суд над узурпатором?

Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказала евродепутат от Швеции, заместитель главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Карин Карлсбро.

— Польша и Литва столкнулись с беспрецедентным шантажом режима Лукашенко. Многие политики называют такие действия белорусского режима гибридными атаками, а некоторые и гибридной войной. Как бы вы назвали происходящее на границе?

— Прежде всего, это человеческая трагедия для жертв преступлений Лукашенко. Конечно же, это было организовано самим диктатором. Он очень хорошо знает, что делает и какой эффект это будет иметь. Так что я определенно согласна с таким описанием ситуации.

— Атаки на границы удалось минимизировать. Хорошо ли объединенная Европа справилась с этим вызовом?

— Думаю, что в этом случае мы должны смотреть на ситуацию одновременно с разных сторон. Прежде всего, смотреть на людей. Мы знаем, что есть люди всех возрастов, есть дети. Но я думаю, мы должны очень четко заявить, что ни одна страна Европейского Союза не может допустить такого рода действий, нападений или попыток нарушить целостность нашей границы.

Итак, нам необходимо видеть людей, которые могут иметь право на убежище, но в то же время мы должны ясно дать понять, что такие действия неприемлемы. Будь то это Беларусь или Россия, которые являются партнерами, или любая другая страна. Я думаю, что Евросоюз предельно ясен в данной ситуации.

— Недавно Евросоюз ввел пятый пакет санкций в отношении режима Лукашенко. В список попали 20 физических и 12 юридических лиц. Считаете ли вы, что это достаточный ответ на действия белорусского режима?

— Я ценю, что санкции прогрессируют, но в целом каждый раз они были слишком слабыми и принимались долго. Тем не менее, это хороший шаг вперед.

Когда мы говорим о Лукашенко, мы должны понимать, что разговариваем не с политиком, а с преступником. Преступников нужно отправлять в суды. Он показал, что является проблемой не только для белорусов, но и международной безопасности. Например, угон самолета, который летел из Афин в Вильнюс, хорошо показал, что мы имеем дело с преступником. Теперь мы наблюдаем торговлю людьми. Все это не политическая деятельность, а умышленные преступления. Я очень надеюсь, что он окажется в тюрьме.

Считаю, что мы должны мобилизоваться и смотреть под каждый камень, чтобы найти законные возможности отправить его в суд. Иногда трудно найти правовые решения, но это в наших возможностях, потому что Лукашенко нарушил несколько конвенций, например, конвенция регулирующая безопасность в воздухе. Есть и другие международные законы, которые можно использовать. Мы должны найти и использовать любую возможность, чтобы доставить Лукашенко в суд, а также тех, кто причастен ко всей ситуации в Беларуси.

— Многие критикует Брюссель за то, что несмотря на санкции торговый оборот между ЕС и белорусским режимом только растет. Есть ли у объединенной Европы политическая воля, чтобы действительно прекратить взаимоотношения с диктатором?

— Существует слишком много сил, в том числе и экономических, которые получают что-то от торговли с режимом, что затрудняет прекращение всех экономических отношений. С политической точки зрения, я считаю, что ЕС показал свою силу, с одобрения большинства стран были введены санкции. Также я вижу, что в моей стране, Швеции, санкции приветствуются со всех сторон – и правой, и левой.

Считаю, что мы должны использовать не только санкции для давления на режим, но и другие инструменты. Пора применить юридические процессы, которые могут быть сильнее санкций. Думаю, что пора оценить возможность его отправки в суд.

— В Сети была довольно популярной фотография со встречи ОБСЕ в Стокгольме, где министр иностранных дел Швеции разговаривает с главой МИД Беларуси Макеем, но демонстративно держит руки за спиной. Есть ли в Европе понимание того, что режим Лукашенко должен оставаться нерукопожатным?

— Посмотрите, как тепло встретили Светлану Тихановскую в Брюсселе, где она пожала руки и провела встречи с главами государства. Я бы даже сказала, что эта встреча, где она выступила с речью, была одной из самых сильных моментов этого года. Атмосфера и теплый прием были просто восхитительны.Представители диктаторов могут выступать на подобных встречах, как была в Стокгольме, но никто не воспринимает их всерьез. Даже для них это тоже очень очевидно.

— Вы очень много говорили о суде над Лукашенко. Может ли ЕС инициировать трибунал, чтобы помочь наказать виновных в преступлениях против белорусского народа, а также мигрантов?

— Всегда сложно создать структуру для привлечения к ответственности лидеров режимов. Однако у нас есть возможности в области международного права. Мы должны двигаться вперед на основе и других конвенций, регулирующих, например, безопасность в воздухе. Если мы хотим видеть Лукашенко в тюрьме, то должны использовать все законные возможности. Возможно, даже не одну.

Кроме того, в разных странах ЕС существуют различные способы привлечения режима к ответственности. Мы должны оценить и определить эффективные методы для продвижения вперед. Мое желание — в 2022 году увидеть Лукашенко в суде.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».