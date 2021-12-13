Литовские пограничники выловили белорусские сигареты из Немана 2 13.12.2021, 22:01

Фотофакт.

Литовские пограничники вытащили 7 тысяч пачек белорусских сигарет, которые приплыли в Литву из Беларуси по Неману.

В среду пограничники друскининкайской заставы заметили пять прямоугольных объектов в реке и добрались до них на лодке. Объекты оказались упакованными в полиэтилен пачками сигарет, к которым был прикреплен GPS-трекер.

Еще две таких же упаковок с сигаретами вытащили из Немана в субботу, сообщает Служба охраны госграницы Литвы.

Всего было изъято 7 тысяч пачек сигарет Minsk City MS, Fest и NZ Gold.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».