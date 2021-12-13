Литовские пограничники выловили белорусские сигареты из Немана

Литовские пограничники выловили белорусские сигареты из Немана2
- 13.12.2021, 22:01
Фотофакт.
Литовские пограничники вытащили 7 тысяч пачек белорусских сигарет, которые приплыли в Литву из Беларуси по Неману.
В среду пограничники друскининкайской заставы заметили пять прямоугольных объектов в реке и добрались до них на лодке. Объекты оказались упакованными в полиэтилен пачками сигарет, к которым был прикреплен GPS-трекер.
Еще две таких же упаковок с сигаретами вытащили из Немана в субботу, сообщает Служба охраны госграницы Литвы.
Всего было изъято 7 тысяч пачек сигарет Minsk City MS, Fest и NZ Gold.