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Политзаключенный Игорь Банцер вышел на свободу

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  • 17.12.2021, 13:59
  • 4,480
Политзаключенный Игорь Банцер вышел на свободу
Игорь Банцер

Последние дни перед освобождением музыканта держали в ШИЗО.

Политзаключенный музыкант Игорь Банцер полностью отбыл свое наказание и вышел на свободу.

Об этом сообщает «Медиазона».

Игорь Банцер - рок-музыкант с Гродно, лидер панк-группы Mister X, активист.

Был задержан 20 октября 2020 года за проведение перформанса перед машиной милиции. Во время суда Игорь Банцер объявлял сухую голодовку.

Последние дни перед выходом на свободу его держали в ШИЗО.

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