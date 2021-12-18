В Псковской области перехватили почти 50 тысяч белорусских сигарет 18.12.2021, 18:13

Их обнаружили в трех авто.

В Невельском районе Псковской области за сутки выявили 49 710 пачек контрабандных сигарет и 25 бутылок водки без акцизных марок РФ.

Их обнаружили в трех авто, остановленных в рамках контроля за ввозом и оборотом товаров. Табачные изделия и бутылки с водкой «Роял Бизон» нашли в грузовых отделениях транспортных средств.

Сигареты открыто размещались в багажных отсеках двух авто. В третьем же коробки с водкой находились среди сувенирной продукции и канцелярских товаров.

49 тысяч пачек сигарет и алкоголь переданы для принятия мер территориальному органу МВД России, а 710 пачек — в территориальное подразделение Роспотребнадзора для принятия решения.

Примерная изъятых сигарет превышает 2,5 млн российских рублей (более 30 тысяч долларов), сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

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