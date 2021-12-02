Украинский политолог о заявлении Лукашенко: Маски сорваны 35 2.12.2021, 9:15

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Белорусского посла должны «вызвать на ковер» в МИД Украины.

Узурпатор Лукашенко заявил, что «Крым является российским де-юре и де-факто». Украинский дипломат, эксперт по вопросам внешней политики и безопасности, директор отдела международных отношений фонда «Майдан иностранных дел» Александр Хара в интервью сайту Charter97.org выразил мнение, что Киев должен жестко ответить на подобные заявления белорусского диктатора:

— Лукашенко очень часто говорил, что он русский, но как бы на стороне Украины. На самом деле 27 марта 2014 года Беларусь голосовала против территориальной целостности Украины. И, по большому счету, тогда уже было сказано все. Другое дело, что по разным причинам в Киеве не хотели этого замечать и просто смотрели с точки зрения того, какие угрозы могут быть, если Лукашенко окончательно попадет под сферу влияния России. Поэтому сдерживалась критика в отношении этого человека.

Сейчас маски сорваны. Беларусь является военно-политическим союзником Российской Федерации и абсолютно разделяет ее подход к Западу. Культивируется мнение, что Запад — угроза для России и Беларуси, что враги кругом. Ну и Лукашенко, соответственно, не может в такой идеологической конструкции относиться к Украине иначе, как к буферу или своеобразному инструменту Запада против России.

Нам это не ново и, естественно, не очень приятно. Но с другой стороны — к этому все и шло. Поэтому с точки зрения дипломатической реакции заявление Лукашенко должно было спровоцировать вызов посла Беларуси «на ковер» в министерство иностранных дел Украины. Должен состояться демарш.

Однозначно, что украинская сторона также должна посмотреть, каким образом реагировать в экономической сфере. Если кто и получил наибольшие дивиденды из российской войны против Украины, так это Беларусь. Она стала своеобразным офшором, через который шли товары, приезжали люди, перемещались деньги между Украиной и Россией. И естественно, что все это время Беларусь представляла собой скрытую угрозу для Украины, потому что с ее территории действовали российские спецслужбы.

Ну и ни для кого не секрет, что российское посольство в достаточно большой степени полагается на возможности белорусского посольства, которое выполняет их задания. Но фактически ничего не изменилось, потому что Лукашенко с самого начала был не на стороне Украины, а на стороне своего, как он сказал, брата.

— Какие инструменты может задействовать Украина в ответ на подобные недружественные действия?

— Безусловно, дипломатические, о которых я говорил. Это должен быть демарш. Второе, однозначно, это политические заявления. Я думаю, что парламент Украины должен сказать свое слово. К сожалению, существует молчаливое непризнание Лукашенко. Однако в таких условиях нет смысла не говорить этого. Надо артикулировать.

Следующее — это сотрудничество в экономической и энергетической сфере. Мы видим, что обострение идет и белорусская сторона, точнее лукашенковская сторона, фактически это делает.

Поэтому Украина должна принять определенные решения, чтобы сворачивать экономическое сотрудничество с Беларусью. И с точки зрения признания, товарищ Лукашенко есть самозванец и надо об этом сказать.

Однако самое главное, что в конце концов в Киеве должны четко встать на сторону белорусского народа. Не молчаливо, как это было с самого начала, а абсолютно публично. Нельзя быть на стороне того человека, который узурпировал власть и который загоняет страну, дружественную нам, в небытие.

Понятно, что «союзное государство» с Россией будет означать полностью утрату независимости и суверенитета Беларуси, а также поставит точку на национальном развитии страны. Будет просто русифицированная, скажем так, окраина империи, которая через время станет милитаризированным буфером для того, чтобы грозить полякам, литовцам. Не только мигрантами, но и ракетами, самолетами. Поэтому, соответственно, белорусы окажутся в прицеле западных стран, потому что эскалация будет требовать ответа.

— Киев прорабатывает на учениях вторжение нелегальных мигрантов из Беларуси на свою территорию. Также говорят о возможности эскалации войны с Россией. Может ли Путин использовать Беларусь в качестве плацдарма для атаки на Украину?

— Для меня нет никаких сомнений, что если будет принято в Кремле решение о широкомасштабном вторжении либо настолько большой эскалации, чтобы Украина согласилась на российские ультиматумы, то территория Беларуси будет даже без господина Лукашенко использована для этого.

Российская Федерация и Беларусь являются союзными государствами и в формальном смысле (есть коллегии совместные министерств обороны и министерств иностранных дел) и в неформальном (белорусские военные очень сильно переплетены с российскими).

Поэтому я не думаю что хоть какие-то будут попытки остановить продвижение российских войск через территорию Беларуси, когда они будут идти на Киев. У меня абсолютно нет сомнений.

Я думаю, что будут у Путина аргументы для того, чтобы надавить на Лукашенко и какая-то видимость легитимизации этих действий. Мы понимаем, что в Беларуси фактически нет парламента, который мог бы каким то образом быть контр-балансом Лукашенко. Также мы понимаем, насколько в тяжелом состоянии находится гражданское общество после посадок, убийств, репрессий, которые происходят сейчас в Беларуси.

— Произошло ли в Украине переосмысление Лукашенко? Ведь долгое время в различных рейтингах его называли «самым популярным иностранным политиком в Украине».

— Честно говоря, я не видел последних опросов общественного мнения. Конечно, отчасти это показывает некоторую инфантильность украинского общества. Ну и у нас, как в любой другой стране, есть достаточно активное и скажем так, думающее меньшинство. Однако есть большой пласт людей, которые ничем особо не интересуются и их мнение формируется через средства массовой информации.

Безусловно, есть те, которым не нравится жить комфортно в украинском государстве, которые считают себя частью «русского мира», русскими (в политическом смысле естественно, не в этническом). Поэтому это было абсолютно не удивительно для меня.

Конечно, для меня как для человека, который интересуется тем, что происходит в Беларуси, который имеет какое-то количество знакомых людей и не через пропагандистские каналы может понимать, что там происходит, который не читает статьи про «белорусское чудо», а понимает, что это чудо зиждется на дешевом российском сырье, а также идет планомерная сдача национальных интересов России, все понятно.

Ну и в последнюю очередь, хотя это, наверное, одно из самых важнейших: все годы пребывания у власти Лукашенко не только зачищал политическое поле от своих соперников, он уничтожал патриотические, национальные устремления белорусов, сохранял такой «совок», советского человека, человека без корней, который верит партии и который живет тем порядком, той повесткой дня, которая навязывается властью.

Если мы видим реальное лицо режима, когда и детей и женщин бьют, когда убивают протестующих, когда убивают политических оппонентов, то, наверное, это не является ролевой моделью для Украины, которая пережила два Майдана. Которая потеряла сотню, наверное, лучших наших представителей на Майдане 2014-го года.

И, кстати, это надо постоянно вспоминать, что первыми двумя украинцами, которые погибли, защищая украинскую свободу и независимость, это были белорус и армянин.

Очень важный момент такой, поскольку Украина — не националистическое государство, а у нас есть политическая нация и представители всех этносов и религиозных групп, языковых групп, которые поддерживают независимость Украины. И это очень сильно отличает нас от России, которая несмотря на то, что она многонациональная и якобы федеративная, а является унитарным и русско-националистическим государством.

Поэтому я не думаю, что с 2014-го года украинцы не замечали этого и не изменили своего отношения к Лукашенко.

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