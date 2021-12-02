Депортация Базанова как новые реалии белорусского спорта 1 2.12.2021, 17:20

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Владимир Базанов

Весь мир знает, что Лукашенко использует спортивные организации с целью собственной легитимизации.

На этой неделе представители белорусского спорта и властей неожиданно для себя столкнулись с влиянием санкций на свою деятельность. «Белсат» разобрался, как жить сейчас спортсменам и чиновникам от спорта, и не только.

Перенос спортивных соревнований уже давно стал обыденностью для отечественного спорта. Но, как оказалось, это далеко не единственные последствия незаконного удержания власти действующим режимом.

МАЗы не пустили на «Дакар»

Так, организаторы ралли-марафона «Дакар» из компании A.S.O. не допустили белорусскую команду «МАЗ-СПОРТавто» до гонки 2022 года из-за санкций в отношении Минского автомобильного завода.

Организаторы подчеркнули, что были вынуждены убрать экипажи МАЗовцев со стартового листа по решению французских властей: три экипажа «МАЗ-СПОРТавто» находились в предварительном списке участников грузового зачета, однако затем исчезли из него, что стало неожиданностью для самой белорусской команды, сообщает «Чемпионат».

В администрации Лукашенко уже думают, как исправить ситуацию, но не готовы «сразу пообещать, что этот вопрос будет решен».

«Пока мы разбираемся с ситуацией и не можем ничего прокомментировать, так как до конца не знаем, что происходит», – сообщил лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.

Высылка из Чехии

Куда более громким стало то, что 1 декабря из Чехии был выслан глава Белорусской федерации футбола( АБФФ), бывший депутат Владимир Базанов, который с 20 ноября 2020 года внесен в санкционные списки Литвы, Латвии и Эстонии.

24 ноября Базанов вместе с женой прилетел на Кипр, где белорусская женская сборная играла матч против местной команды, сообщает Tribuna. С острова функционер перебрался в Чехию, где его и жену задержала полиция 30 ноября. По информации МИД Чехии, у него не было въездной визы, в полиции же говорили о нарушении противоэпидемиологических мер.

Корреспонденты «Белсата» дозвонились до Владимира Базанова, когда он был уже в аэропорту.

«Я не могу сейчас разговаривать, я занят, я в аэропорту. Простите, пожалуйста», – сообщил глава АБФФ.

Чешское издание Deník N, сообщает, что визы Базанова и его супруги, выданные другому государству Шенгенского соглашения, были официально аннулированы.

УЕФА не до того

Что интересно, в это же время стало известно, что УЕФА отказалась расследовать нарушения в белорусском футболе, которые Ассоциации передал Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС). В расследовании БФСС среди обвиняемых есть и фамилия Базанова.

«Сейчас представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) делают все, чтобы помочь Базанову. Они уже обратились в Футбольную ассоциацию Чехии за помощью в этой ситуации. В УЕФА за считанные часы принялись помогать виновному в репрессиях человеку, но неделями игнорируют отчет, доказывающий его нарушения», – отметила Светлана Тихановская.

«Это коррупционное решение»

БФСС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение УЕФА не начинать расследование против Белорусской федерации футбола и направил соответствующие документы в ФИФА ввиду бездействия УЕФА по защите прав футболистов и тренеров.

«УЕФА – это известная коррупционная структура, очевидно, с какими-то корпоративными понятиями, вроде «своих не выдаем». Понятно, что Базанов имеет там какую-то поддержку. Все факты, представленные в докладе фонда, – очень серьезные и, по идее, должны были вынудить УЕФА начать серьезное расследование против Базанова и федерации футбола», – отметил в комментарии «Белсату» руководитель БФСС Александр Опейкин.

Он подчеркнул, что аналогичные действия предпринимались в отношении Всемирной федерации хоккея, Международного олимпийского комитета и все это способствовало началу дисциплинарных процессов. Но УЕФА такой процедуры не начала и дважды отказала фонду начинать расследование.

«Для нас очевидно, что это коррупционное решение», – заявил Опейкин.

При этом он выразил надежду, что арбитражный суд может все же заставить УЕФА начать дисциплинарные процедуры в отношении АБФФ и Базанова.

«Не место в цивилизованном мире»

Александр Опейкин подчеркнул, что «уже вся Европа и весь мир знают, что Лукашенко использует спорт и спортивные организации исключительно с целью собственной легитимизации».

«Поэтому фактически белорусские спортивные организации это не независимые общественные структуры. Все руководители всех федераций назначаются, что нарушает Олимпийскую хартию и все нормы международных спортивных организаций. Но благодаря Фонду спортивной солидарности уже вся Европа знает, что белорусские спортивные чиновники также имеют отношение к репрессиям, к поддержке преступного режима и соответственно им не место в цивилизованном мире», – полагает глава БФСС.

По его мнению, «с каждым месяцем, с каждым годом, пока Лукашенко будет у власти, это будет все сильнее и шире, и пространство для белорусских спортсменов, для белорусского спорта будет постоянно сужаться».

«Публичная пощечина»

В свою очередь историк Александр Фридман считает, что случай задержания и высылки Базанова может стать примером для последующих действий стран Европейского Союза в отношении белорусских чиновников в целом, и не только от спорта.

«Фигура в принципе сама по себе малоинтересна. Гораздо интереснее тот факт, что человек, абсолютно связанный и аффилированный с режимом, въезжает по шенгенской визе, это становится известно и чешская полиция реагирует очень жестко. Это такая публичная пощечина», – сказал историк в комментарии «Белсату».

Александр Фридман отметил также, что был депортирован не только сам функционер, но и его жена.

«Это сигнал, с моей точки зрения, очень однозначный, белорусской номенклатуре, которая связана с Лукашенко. И я думаю, что этот сигнал до них дойдет. Что любой человек, входящий в белорусские органы власти, связанный с действиями этого режима, поддерживает их, – является на территории Евросоюза нежелательной фигурой», – заявил историк.

Власти растеряны

Историк не исключает повторения таких случаев и в будущем.

«И фигуры такого масштаба, как Базанов, задумаются, так как увидят конкретные санкции, которые он получил. Для него очень неприятны. У него была виза. Видимо, он и жена любили ездить. И если это произошло с Базановым, то почему не может произойти с какими-то клерками из белорусских министерств и других органов власти? Им придется об этом задуматься», – считает Александр Фридман.

Пока же, по его мнению, белорусские власти растеряны, а потому и не комментируют произошедшее:

«Не было никаких официальных протестов. Они это проглотили».

По словам Александра Фридмана, если власти начнут «раздувать» вопрос этой депортации, то к функционерам, чьи интеллектуальные способности «мы иногда переоцениваем», начнет доходить, что «Базанов попал, а в следующий раз попаду и я».

«Это очень неприятно для номенклатуры. Хотя он же не на Окрестина сидел и признательные показания перед камерами не давал. Но это показывает их уязвимость. Их начинают чего-то лишать», – заявил историк.

Поэтому, считает Александр Фридман, задержание и депортация Базанова – «это очень важный и символический шаг».

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