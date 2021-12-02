Евросоюз ввел пятый пакет санкций в отношении режима Лукашенко 2.12.2021, 19:04

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В список попали 17 физических и 11 юридических лиц, включая авиакомпанию «Белавиа».

Совет Евросоюза ввел пятый пакет санкций в отношении Беларуси. Министры стран ЕС окончательно утвердили его на своем заседании в четверг, 2 декабря. Об этом сообщается в официальном вестнике ЕС.

В тот же день США, Великобритания и Канада заявили, что поддержат санкции Евросоюза против белорусского режима. В частности, американские санкции, согласно сообщению министерства финансов США, касаются белорусского суверенного долга, 20 физических и 12 юридических лиц, в том числе сына белорусского диктатора Дмитрия Лукашенко.

В санкционный список ЕС попали 17 физических и 11 юридических лиц.

Под штрафные санкции ЕС подпал, в частности государственный авиаперевозчик «Белавиа».

Кроме того, за незаконную перевозку и контрабанду мигрантов ограничения ввели против сирийской авиакомпании Cham Wings. Для того, чтобы ввести санкции за использование мигрантов, Евросоюзу в ноябре пришлось изменить санкционный режим, касающийся Беларуси.

Эти санкции состоят в замораживании всех активов на территории ЕС. Европейским лицам и компаниям запрещено предоставлять средства или ресурсы тем, кто оказался в списке. Кроме того, физическим лицам из штрафного перечня запрещено въезжать в страны Евросоюза. Ограничительные меры сразу же вступили в силу.

Список:

Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета;

Игорь Крючков, начальник отдельной службы активных мероприятий Госпогранкомитета;

Константин Молостов, начальник Гродненской пограничной группы;

Павел Харченко, начальник Гродненской пограничной группы;

Игорь Гутник, начальник Брестской группы охраны;

Александр Давидюк, начальник Лидского погранотряда;

Максим Бутранец, начальник Сморгонского погранотряда;

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД;

Сергей Епихов, судья Минского районного суда;

Игорь Любовицкий, судья Верховного Суда;

Сергей Гиргель, старший прокурор Генпрокуратуры;

Валентина Кулик, судья Верховного Суда;

Игорь Маршалов, директор ДФР КГК;

Андрей Прокопук, замдиректора ДФР КГК;

Анна Соколовская, судья коллегии Верховного Суда по гражданским делам;

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал» (телеканал ОНТ);

Дмитрий Корсюк, судья Центрального районного суда Минска.

«Белавиа»,

«Центркурорт»,

«Оскартур»,

гостиница «Минск»,

гостиница «Планета»,

Отдельная служба активных мероприятий Госпогранкомитета,

Cham Wings Airlines (Сирия),

визовый центр VIP Grub (Турция),

«Гродно Азот»,

«Белоруснефть»,

«Гродно Химволокно»,

«Белшина».

Какие санкции Евросоюз ранее ввел в отношении режима Лукашенко

После непризнанных Западом президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года, Евросоюз ввел четыре пакета персональных санкций в отношении режима Александра Лукашенко. Три из них - в прошлом году, четвертый - в июне этого года. По итогам четырех пакетов в санкционном списке оказались 166 физических лиц, включая самого Лукашенко, а также 15 учреждений и предприятий.

Кроме того, в июне 2021 года Евросоюз ввел экономические санкции в отношении режима Лукашенко. Среди них - частичные ограничения на импорт из страны калийных удобрений и нефтепродуктов.

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