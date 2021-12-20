Экономист: На валютном рынке Беларуси может начаться паника 2 20.12.2021, 9:09

19,634

Нацбанк уже готовится к очень тяжелым временам.

Один из возможных методов санкционного давления со стороны цивилизованных стран в отношении «стран-изгоев», уже применяемое к Северной Корее и Ирану, – это отключение от SWIFT. О необходимости отключить белорусскую банковскую систему от SWIFT в ответ на репрессии режима против граждан страны не раз заявляли лидеры белорусской оппозиции.

Эксперт по вопросам реформы государственной службы и руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин рассказал сайту Charter97.org чем отличаются санкции США от санкций ЕС и как сделать экономическое давление на диктаторский режим более эффективным.

— В последнее время Нацбанк переводит внешние финансовые активы в наличную иностранную валюту. Эксперты считают, что это второй признак подготовки к отключению от SWIFT. О чем еще это может говорить и могут ли быть заблокированы за границей валютные счета белорусских банков из-за санкций?

— Теоретически валютные счета могут быть заблокированы, Нацбанк может обналичивать валюту со счетов, опасаясь не только этого. Вполне может быть паника на валютном рынке и в таком случае Нацбанку нужно будет очень быстро найти большое количество валюты, чтобы, грубо говоря, загрузить банкоматы и отвезти в пункты обмена валют. Возможно, Нацбанк уже готовится к каким-то очень тяжелым временам. Во-первых, можно будет не получить перевод из-за санкций. Второй момент — если будет паника среди физлиц и люди начнут сдавать рубли, покупать валюту, надо будет снабдить обменники этой валютой, чтобы сбить панику.

— В ходе недавних онлайн-переговоров Владимир Путин призвал Си Цзиньпина отказаться от SWIFT. Как это может затронуть Беларусь?

— В данном случае авторитарный диктаторский интернационал пытается создать свою альтернативу, потому что понимает уязвимость собственной валютной и банковской системы. По сути, они сейчас живут на SWIFT и на западных системах, это для них является реальной угрозой. Они хотят себя как-то обезопасить, поэтому вполне понятны их попытки создать аналоги этих систем. Понятно, почему это нужно России и Китаю — это достаточно крупные страны диктаторского толка. Если они создадут что-то подобное, то смогут быть в какой-то степени автономными от всего цивилизованного мира и проводить сделки, минуя западные банки. Учитывая, что Россия — сырьевая страна, а Китай — обрабатывающая, то в принципе их взаимную торговлю они отчасти смогут наладить таким образом.

— Страны ЕС анонсировали подготовку новых санкций против режима Лукашенко. Какие еще санкции против банковской системы, финансов и госдолга Беларуси возможны?

— Сложно сказать что там на сегодняшний день лежит на столе у Евросоюза. Дело в том, что все то, что можно и нужно было сделать, было подготовлено экспертами и аналитиками еще примерно год назад. Но далеко не все эти предложения были воплощены в реальность. По разным причинам: из-за коррумпированности отдельных европейских политиков, деятельности лоббистских групп и так далее. Поэтому что там будет — сказать сложно. Но санкции должны быть синхронизированы между Европой, США и Великобританией и затрагивать банковский сектор, и сырьевой. Это то, что должно быть сделано, а что будет сделано, на данный момент — сказать сложно.

— Не могли бы вы объяснить, чем экономические санкции США отличаются от европейских?

— Например, та же торговля нефтепродуктами. На сегодняшний день в европейских санкциях нет прямого запрета на большое количество различных нефтепродуктов, поэтому белорусские власти продолжают экспортировать их через Латвию и Эстонию. В этом плане санкции напоминают дырявое решето, когда США ввели санкции, а ЕС — нет. Это поставило литовских политиков перед выбором: либо оставаться верными своей морали и заявлениям, солидаризироваться с народом Беларуси, поддерживать санкции США, либо выполнять те санкции, которые есть сейчас и помогать своему бизнесу развиваться. Эта дилемма привела к внутреннему политическому кризису в Литве.

И если дальше продолжать вводить санкции таким образом, если они будут напоминать лоскутное одеяло, то режим Лукашенко будет искать в этом одеяле дыры и пользоваться противоречиями санкционной политики ЕС и США. Это будет приводить к кризисам как внутри стран ЕС, так и между самими странами. Этого нужно обязательно избежать. Я бы порекомендовал политикам, чиновникам в странах ЕС – выступить, в конце концов, нормальной консолидированной позицией, прекратить создавать из санкций лоскутное одеяло и четко, понятно, целенаправленно, а самое главное согласованно работать по этой теме. Не надо изображать из себя мощных переговорщиков, но при этом создавать дыры, которыми может воспользоваться режим Лукашенко.

— Какие изменения ожидают простых граждан, если в планируемом шестом пакете санкций будет пункт про исключение Беларуси из SWIFT или какие-то другие ограничения против финансового сектора?

— Простых граждан это мало коснется, потому что внутренние платежные системы продолжат работать, зато будут проблемы с международными переводами. Отключение от SWIFT определенно создаст проблему для внешней торговли Беларуси. Но есть гораздо более понятные, адекватные санкционные инструменты, чем отключение от SWIFT. Например, взять внешнеторговый баланс Беларуси со странами ЕС, Британии и США и посмотреть, где там ходят денежные потоки. А они завязаны на финансовых рынках и сырьевых товарах: это нефтепродукты, калийные удобрения и все, что связано с калием, лес и прочие сырьевые материалы. Если мы говорим про услуги, то это услуги IT-сектора и услуги транспортников, перевозчиков, которые формируют огромное положительного сальдо для Беларуси. И если посмотреть, что из этого можно включить в санкции, то ситуация быстро разрешится без всяких отключений от SWIFT. Есть санкции гораздо более жесткие, чем отключение от SWIFT.

— Отключение от SWIFT нечасто применялось в международной практике. Насколько это является эффективным методом воздействия и почему некоторые эксперты сравнивают его с ядерным ударом?

— В Иране, например, были отключены только некоторые банки. И если от SWIFT отключат Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк, три крупных государственных банка, то деньги можно будет гонять через другие банки. Поэтому я не вижу смысла в таких санкциях, когда ты с одной стороны вводишь ограничения, а с другой — создаешь кучу возможностей их обходить. Это все равно, что поставить ворота, но не построить забор. Когда речь идет о западном бизнесе, то для них это проблема, если ты попал под санкции и не можешь вести бизнес, потому что у них есть такое понятие как репутация.

Госбизнес Беларуси и прикорытные олигархи давно про свою репутацию забыли. Ты вводишь санкции против одного юрлица, они откроют три новых и будут торговать через них. Здесь нужен совершенно другой подход и другое понимание реальности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».