Очевидцы: Лукашенко долго и тяжело, тяжелее всех остальных, поднимался по ступенькам

Очевидцы: Лукашенко долго и тяжело, тяжелее всех остальных, поднимался по ступенькам22
- 29.12.2021, 9:52
- 14,838
Кортеж Таракана в Санкт-Петербурге все время сопровождает реанимобиль.
В Санкт-Петербурге вчера начался предновогодний саммит руководителей СНГ. Как отмечают очевидцы из «Коммерсанта», Лукашенко «долго и тяжело, тяжелее всех остальных, поднимался по ступенькам (их было восемь—десять). Долго и тяжело».
Кортеж Лукашенко в Санкт-Петербурге все время сопровождает реанимобиль.
Ситуацию с пошатнувшимся здоровьем диктатора прокомментировал и политолог Дмитрий Болкунец:
- Медики положены по протоколу. Но…
Товарищ в последние примерно два года ездит с усиленной бригадой медиков. На то есть причины. На лице все написано.
Говорят, что не только колено, но и сердечко шалит. Поэтому и рабочий график день через день. Пациент быстро утомляется.