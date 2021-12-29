Очевидцы: Лукашенко долго и тяжело, тяжелее всех остальных, поднимался по ступенькам 22 29.12.2021, 9:52

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Кортеж Таракана в Санкт-Петербурге все время сопровождает реанимобиль.

В Санкт-Петербурге вчера начался предновогодний саммит руководителей СНГ. Как отмечают очевидцы из «Коммерсанта», Лукашенко «долго и тяжело, тяжелее всех остальных, поднимался по ступенькам (их было восемь—десять). Долго и тяжело».

Кортеж Лукашенко в Санкт-Петербурге все время сопровождает реанимобиль.

Ситуацию с пошатнувшимся здоровьем диктатора прокомментировал и политолог Дмитрий Болкунец:

- Медики положены по протоколу. Но…

Товарищ в последние примерно два года ездит с усиленной бригадой медиков. На то есть причины. На лице все написано.

Говорят, что не только колено, но и сердечко шалит. Поэтому и рабочий график день через день. Пациент быстро утомляется.

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