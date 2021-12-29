Никакой «Ялты-2»3
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 29.12.2021, 17:05
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Все предельно просто: Путин – не победитель и диктовать условия не может.
Обычно «деликатный», даже чрезмерно осторожный глава европейской дипломатии Боррель сказал о выдвинутых Россией требованиях гарантий безопасности то, что не рискнул пока ни один другой политик. «Впервые российская сторона представила свою повестку в письменной форме, а именно в форме настоящего договора... До этого такого никогда не было. Так делают только победители - говорят, что это мои условия».
Никакой «Ялты -2» (имеется в виду Ялтинская конференция 1945 года, где лидеры государств-победителей решали вопрос послевоенного устройства мира) не будет, отчеканил Боррель. И добавил, что ЕС не позволит обсуждать вопросы европейской безопасности без своего участия. И если речь и может о чем-то идти, то о «Хельсинки-2», хотя к РФ много вопросов по нарушению Хельсинских соглашений 1975 года как на международной арене, так и внутри страны (права человека, преследование оппозиции, в частности Навального).
Все предельно просто: Путин – не победитель и диктовать условия не может.
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