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Новый штурм границы: белорусские спецслужбы резали проволоку и ослепляли поляков лазером

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  • 4.12.2021, 13:31
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Новый штурм границы: белорусские спецслужбы резали проволоку и ослепляли поляков лазером

Атаки мигрантов шли одна за другой сразу в двух местах.

Вчера вечером белорусские спецслужбы несколько раз наносили удары по участкам польской границы, охраняемым заставами в Михалове и в Черемше.

Об этом сообщает Погранслужба Польши.

Белорусски силовики резали колючую проволоку, чтобы мигранты могли пройти. А во время ремонта заграждений лукашисты слепили польских пограничников лазерами.

Сотрудники погранохраны Польши в Черемше задержали ночью на границе 40 мигрантов.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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