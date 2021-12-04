Новый штурм границы: белорусские спецслужбы резали проволоку и ослепляли поляков лазером

Новый штурм границы: белорусские спецслужбы резали проволоку и ослепляли поляков лазером1
- 4.12.2021, 13:31
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Атаки мигрантов шли одна за другой сразу в двух местах.
Вчера вечером белорусские спецслужбы несколько раз наносили удары по участкам польской границы, охраняемым заставами в Михалове и в Черемше.
Об этом сообщает Погранслужба Польши.
Белорусски силовики резали колючую проволоку, чтобы мигранты могли пройти. А во время ремонта заграждений лукашисты слепили польских пограничников лазерами.
Сотрудники погранохраны Польши в Черемше задержали ночью на границе 40 мигрантов.
Wczoraj tj.03.12 służby🇧🇾kilkukrotnie uszkadzały concertinę na odcinkach gr.ochranianych przez placówki SG w Michałowie i w Czeremsze.Podczas jej naprawiania służby🇵🇱były oślepiane laserami.Ok. godz.18.00 #funkcjonariuszeSG z PSG w Czeremsze zatrzymali przy granicy 40 imigrantów. pic.twitter.com/DIV449MGwy— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 4, 2021
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.
После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.
26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.
1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.