Белорусским банкам и компаниям перекрыли платежи в долларах и евро

Белорусским банкам и компаниям перекрыли платежи в долларах и евро12
- 5.12.2021, 10:57
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Санкции против финансового сектора Беларуси начали работать.
Вчера стало известно что украинский ОТП Банк разослал своим клиентам предупреждение о том что немецкий Deutsche Bank не будет проводить платежи в долларах и евро в белорусские банки.
Издание «Инфобанк» сообщает, что такая же информация пришла и в МТБанк.
Под ограничение попали банки, находящиеся в государственной собственности, а также компании, находящиеся в государственной собственности и все связанные с ними лица.
Вот список из этого письма:
«... Deutsche Bank останавливает проведение платежей в долларах и евро, как от, так и в отношении следующих категорий контрагентов:
Банки находящиеся в государственной собственности Республики Беларусь
Компании которые находятся в государственной собственности Республики Беларусь
Публичные деятели Республики Беларусь
Любые лица которые связаны с вышеуказанными категориями…»
Мы уже ранее писали что белорусские банки меняли корреспондентские счета и открывали их в других банках, как правило российских. Белорусские банкиры предвидели такое развитие событий.
Причем закрывали счета именно в немецком банке:
« ...В последнее время белорусские банки стали менять корреспондентские счета в зарубежных банках».
Банк Дабрабыт оповестил клиентов в новости на сайте:
Белагропромбанк новость не опубликовал, а просто уведомил клиентов в рассылке. Информация про это появилась в сети Интернет:
Санкции все больше и больше усложняют жизнь белорусским банкирам, они начали искать альтернативных партнеров, Белагропромбанк, например, активно заключает договора о сотрудничестве с узбекскими банками.
Напомним, что ЕС, США, Канада и Великобритания ввели новые санкции против режима Лукашенко. Также 8 декабря вступят экономические санкции США, принятые в августе.