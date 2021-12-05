Белорусским банкам и компаниям перекрыли платежи в долларах и евро 12 5.12.2021, 10:57

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Санкции против финансового сектора Беларуси начали работать.

Вчера стало известно что украинский ОТП Банк разослал своим клиентам предупреждение о том что немецкий Deutsche Bank не будет проводить платежи в долларах и евро в белорусские банки.

Издание «Инфобанк» сообщает, что такая же информация пришла и в МТБанк.

Под ограничение попали банки, находящиеся в государственной собственности, а также компании, находящиеся в государственной собственности и все связанные с ними лица.

Вот список из этого письма:

«... Deutsche Bank останавливает проведение платежей в долларах и евро, как от, так и в отношении следующих категорий контрагентов:

Банки находящиеся в государственной собственности Республики Беларусь

Компании которые находятся в государственной собственности Республики Беларусь

Публичные деятели Республики Беларусь

Любые лица которые связаны с вышеуказанными категориями…»

Мы уже ранее писали что белорусские банки меняли корреспондентские счета и открывали их в других банках, как правило российских. Белорусские банкиры предвидели такое развитие событий.

Причем закрывали счета именно в немецком банке:

« ...В последнее время белорусские банки стали менять корреспондентские счета в зарубежных банках».

Банк Дабрабыт оповестил клиентов в новости на сайте:

Белагропромбанк новость не опубликовал, а просто уведомил клиентов в рассылке. Информация про это появилась в сети Интернет:

Санкции все больше и больше усложняют жизнь белорусским банкирам, они начали искать альтернативных партнеров, Белагропромбанк, например, активно заключает договора о сотрудничестве с узбекскими банками.

Напомним, что ЕС, США, Канада и Великобритания ввели новые санкции против режима Лукашенко. Также 8 декабря вступят экономические санкции США, принятые в августе.

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