Потери будут возрастать до 10% ВВП: как ударят по режиму новые санкции ЕС 1 2.12.2021, 20:55

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Экспорт потеряет более $800 миллионов в год.

Пятый пакет санкций ЕС против против 17 белорусских чиновников и 11 организаций опубликован 2 декабря. Санкции вступили в силу.

Euroradio.fm рассказывает, в чем их суть и насколько Беларусь пострадает. Ещё вспоминаем, какие пакеты уже насобирал режим.

ЕС замораживает активы

Активы компаний, который попали под санкции, замораживаются в ЕС. Гражданам и компаниям Евросоюза запрещено предоставлять средства в их распоряжение. Для санкционных физлиц дополнительно действует запрет на посещение ЕС в том числе транзитом.

ЕС наказал тех, кто причастен с миграционному кризису на границе Беларуси и её европейских соседей. Также в санкционном списке те, кто поддерживал антидемократическую политику Александра Лукашенко.

В “черным список” попали важные для Беларуси компании: “Белавиа”, “Гродно Азот” и его филиал “Завод Химволокно”, “Белоруснефть”, “Белшина”. Также включены в блэклист турфирма “Центркурорт”, турагентство “Оскартур”, гостиница “Минск”, гостиница “Планета”.

Если у “Белавиа” и так большие проблемы и сотрудничать в Европе с ней отказываются, то для других предприятий санкции ЕС станут серьезным ударом.

Половина экспорта азота выпадает

Всего в 2020 году Беларусь продала азотных удобрений на $181 млн. Более половины этой суммы принёс рынок ЕС. Теперь для продукции “Гродно Азота” и “Завода Химволокно” придется искать других покупателей.

Самым крупным рынком сбыта в прошлом году была Франция (27,8%). За ней Украина (24%), Нидерланды (8,6%), Литва (7,7%) и Великобритания (7,4%).

Белорусская нефть продавалась только в Европу

Санкционная “Белоруснефть” среди прочего занимается добычей и реализацией нефти. В Беларуси добывается 1,6 — 1,7 млн тонн нефти в год. По данным Белстата, все объемы в последние годы продавались в Германию. В 2020 году Беларусь экспортировала нефти в Германию на $343,1 млн. Однако в прошлом году 500 тысяч тонн нефти Беларусь оставила у себя. Вероятно, из-за конфликта с Россией в начале года.

В 2019 году, когда была продана вся нефть, из Германии пришло $726,7 млн. Похоже, теперь эти доходы выпадают. Возможно, Беларусь заместит своими ресурсами часть поставок российской нефти.

Выходит, только санкции на “Гродно азот” и “Белоруснефть” будут стоить более $800 млн.

“Белшина” нарастит убытки?

У “Белшины” в дальнем зарубежье восемь представительств. Из них два в ЕС: в Литве и в Болгарии. Причем Болгарское представительство отвечает также за работу на территории Греции и Македонии. Теперь эти активы должны быть заморожены.

“Белшина” закончила 2020 год с чистым убытком 191,65 млн рублей. Теперь предприятие ещё и потеряет часть экспортного рынка.

Старые санкции ударят в новом году

С учетом предыдущих санкционных пакетов в отношении Беларуси, ограничительные меры ЕС теперь распространяются на 183 физических и 26 юридических лиц.

Три пакета санкций против белорусских чиновников, силовиков, представителей центризбиркома, судей и некоторых фирм ЕС принял в 2020 году. Пакеты затронули 88 человек. Им запрещен въезд в страны Евросоюза, а их активы в ЕС заморожены.

Из компаний под удар попали "Белтехэкспорт", Минский завод колесных тягачей, Dana holdings, "Синезис", 140-й ремонтный завод (оборонное предприятие) и Управление делами президента.

В июне 2021 года ЕС ввел четвертый пакет санкций. Черный список пополнился на 78 физических и 8 юридических лиц. В частности под санкции попали БелАЗ, МАЗ и "Новая нефтяная компания".

Также были введены санкции против целых секторов экономики: калийная отрасль, нефтепереработка, табачный бизнес, торговля оружием, финансовый сектор.

Санкции ещё не вступили в силу в полной мере, поскольку они не касаются текущих контрактов. Ожидается, что сильнее они ударят по белорусской экономике в следующем году.

— ...потенциальные потери от них составляют около 6% ВВП в течение 2-3 кварталов после их активации.

Впоследствии, за счет отраслевых взаимосвязей и ограничений в использовании обменного курса для сглаживания их эффекта, потери будут возрастать вплоть до 10% ВВП, — оценивают ущерб от четвертого пакета исследователи BEROC.

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