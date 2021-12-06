QRevolution 3 Олег Пшеничный

6.12.2021, 14:44

3,208

Почему самые лояльные и терпеливые граждане взбунтовались.

Группа неравнодушных граждан подала в мэрию Москвы уведомление о демонстрации 12 декабря, чтобы выразить свой решительный протест против введения QR-кодов. Среди неравнодушных — представители «Третьей силы”, «Левого фронта», КПРФ, неких «ополченцев Донбасса», «ВДВ, спортивных клубов и других союзников», а также безбашенных ветеранов Бабурина и Квачкова. Среди лозунгов демонстрации — «Отменить введение QR-кодов, противоречащее конституции», «Долой антиконституционный переворот», «Мы за добровольную вакцинацию», «Мы — не рабы, рабы — не мы!»

Если кто забыл, 12 декабря — это День Конституции. Акция будет приурочена именно к нему, и «антикуарная» вылазка плотно привязана к конституционным правам граждан, интерес к которым традиционно свойственен либералам, а не ВДВ и спортивным клубам. При этом аналогичные заявки подаются в регионах от разных формальных и неформальных групп. Планка бесформенного антиваксерского бурления поднимается до широких политических абстракций. Претензия предъявлена не скучным санитарным ведомствам, а всей президентской рати во главе с самим назально привитым лидером.

Нынешняя политическая погода (как и метеорологическая) не способствует массовым протестным собраниям, а эпидемиологическая ситуация легко позволит чиновникам ничего этого не допустить. Но нам сейчас интересен не результат, а сам порыв вывести на улицы столичных жителей под антикуарными флагами именно с высокой целью охраны конституционных прав. Во-первых, организаторы считают это достойным поводом для политизации населения и стремятся возглавить ее, во-вторых они рассчитывают на более или менее массовый отклик (а иначе - зачем?), в третьих — и системные члены КПРФ, и мутные «ветераны Донбасса» хотят пройти по маршруту от памятника Пушкина до Чистых прудов, занимая символическое место былых либеральных антипутинских шествий, — организаторы которых нынче или убиты, или в тюрьме, или в политической эмиграции.

Акция призвана подхватить и продолжить доселе безлидерные и неорганизованные «антикуарные» и «антиваксерские» настроения, обнаружившие себя как в социальных сетях, так и в офлайновых шевелениях граждан (ещё вчера проявлявших себя нерушимым блоком стоячего политического болота и лояльного путинского электората, часто перетекающих друг в друга без какого-либо зазора). Если же акция состоится, у нее будет вполне инструментальная функция: как-то повлиять на прохождение в Думе закона о введении QR-кодов, первое чтение которого намечено на 16 декабря, и проект которого сейчас рассматривают регионы.

Возмущение граждан введением QR-кодов не ограничилось сенсационными сотнями тысяч комментариев в телеграм-канале спикера Госдумы Володина. За последние две недели «антисанитарные» митинги или пикеты прошли в Красноярске, Новокузнецке, Вологде, Брянске, Новосибирске и многих других городах, по некоторым данным - до 160 акций. Были и попытки прорваться в здания местных администраций, правда без труда пресеченные вахтёрами и охранниками. Были и задержания, — в Казани около 40 человек отправлены в отделение полиции.

Основной вопрос, приподнимающий брови политических наблюдателей — как так получается, что десятилетиями сидящие на диване телезрители, лояльные избиратели и пассивные соучастники очевидного наступления властей на всяческие права населения, вдруг, особо не договариваясь, тут и там оказываются решительными правозащитниками и бескомпромиссными критиками властей. Оказывается, они под подушкой хранят брошюрку с Конституцией, — хотя ещё недавно спокойно взирали на бесстыдное обнуление основного закона, принятое на пеньках и садовых скамейках под аплодисменты всех парламентских фракций

Как отмечает политолог Екатерина Шульман:

Граждане подозревают, видимо не без основания, что сама необходимость закрепления этих кодов в федеральном законодательстве говорит о том, что они будут использоваться не только для антипандемических целей, но и для каких-то других, например, они станут частью электронного паспорта. Проект указа большого внимания к себе не привлекал, но сама эта штука в законодательстве теперь будет и на будущее может быть применена где-то еще.

Оксюморон о том, как лояльный избиратель голосует за существующую власть, при этом не доверяя ей - это отдельная рубрика. Так или иначе, после предательского повышения пенсионного возраста сложился вполне-таки консенсус вокруг того, что ни лояльный, ни «полулояльный» электорат на самом деле не верит, что обитатели сталинских зданий на Старой площади и Охотном ряду представляют его интересы, и тем более готовы эти интересы деятельно защищать. Но эта нигилистическая констатация мало что проясняет и лишь служит демотиватором.

Какую-то ясность здесь могли бы внести глубокие исследования социологов. Пока что мы видим, что, с одной стороны, важность свободы слова за последние четыре года для россиян выросла вдвое, с 30% до 60% - и они эту свободу слова осуществили мощной многотысячной атакой на телеграм Володина (который, правда, самой постановкой вопроса предупредил их, что им за это ничего не будет). С другой стороны, 80% процентов россиян разуверились в возможности протестных выступлений как у себя в городе, так и где либо ещё с любыми как политическими, так и неполитическими требованиями. Коротко говоря - «Всё напрасно и всё пропало». Но в другой окуляр того же бинокля мы ясно видим, что право-то оказалось (как обычно) меньшинство, поскольку люди на улицы всё-таки вышли.

Один из праведных путей поиска истины - решительный отказ от генерализации. Нет никакого «лояльного большинства», и «путинское болото» - это миф. Люди — разные, с пестрыми чаяниями и бэкграундом. Например, поизучав опросы «Левады», политтехнолог Аббас Галямов разделил электорат на несколько категорий по степени лояльности, и здесь представляются важными две категории, количественно являющие целых 30% от общего количества респондентов:

Теперь о сторонниках власти. Их ядро составляют около 10 процентов избирателей. Это агрессивно настроенные антилибералы. Репрессии в отношении оппозиции и СМИ вызывают у них положительные эмоции. Позиции Путина в этой среде непоколебимы.

Около 20 процентов электората можно отнести к властной периферии. В целом с риторикой властей эти люди склонны соглашаться, но, например, репрессии им не нравятся. Они ещё могут одобрить давление на лидеров протеста, объявленных «американскими агентами», но прессинг в отношении рядовых оппозиционеров - это для них too much. Значительное большинство этой группы не верит в честность властей и поддерживает их скорее по привычке. Многие не верят даже в то, что страна развивается в правильном направлении. Как и в оппозиционной среде здесь тоже зреет запрос на перемены - только более аккуратные, не разрушающие «стабильность». Курс Путина представители этой группы скорее одобряют, но самому президенту доверяют всё меньше. Впрочем его право на власть они не оспаривают. При этом, совершенно нельзя исключать того, что к 2024 году эти люди сформулируют отчетливый запрос на преемника.

Около 10 процентов составляют те, кого можно назвать «полулоялисты». Эти люди, в принципе, могут присоединиться к оппозиции, но при условии, что она будет демонстрировать положительную динамику - то есть, побеждать. Кроме того, группа эта безусловно сочувствует «сигнальному» протесту - когда недовольные выходят на улицу не для того, чтобы потребовать отставок, а с тем, чтобы призвать власти решить какую-то частную проблему (например, отказаться от планов по введению QR-кодов).

Значит ли это, что в нынешней «волне протеста» мы имеем дело лишь с 10 процентами «полулоялистов»? Вполне возможно. Но сама репутация нынешней социологии и очевидные проблемы с выражением гражданами своего мнения, когда за твит или репост можно получить пять полновесных лет тюрьмы, порождает сомнение. Во всяком случае, в многомиллионной Москве организаторы антисанитарного митинга 12 декабря заявляют шествие только на 500 человек.

Еще какое то поле для размышлений дает поиск аналогий в новейшей истории постдемократической России.

Старожилы помнят историю двадцатилетней давности с введением ИНН. Зимой 2001 года в Троице-Сергиевой Лавре была вынуждена собраться целая Богословская комиссия Московского патриархата с тем, чтобы разобраться с вопросом, почему среди прихожан возникло массовое поверье, что в штрих-коды ИНН «зашито» Число Зверя 666, и теперь каждому россиянину, который обретёт ИНН будет несдобровать. Митрополит Минский и Слуцкий Филарет тогда был вынужден официально заявить: «Мы заслушали экспертов, мы заслушали экзегетов, и пришли к выводу, что ни в ИНН, ни в электронных документах, удостоверяющих личность, не присутствует 666». Как сообщала пресса,

«массовый протест в некоторых регионах России приобрел черты хорошо подготовленной акции, направленной если не на раскол общества, то уж на создание гражданской напряженности - точно. Вдохновляемые иными священниками группы мирян атакуют выходящих из храма, предлагая им подписывать обращение к президенту и заполнять размноженные типографским способом готовые формы заявлений об отказе от ИНН). Эти заявления где сотнями, а где и тысячами поступают в налоговую инспекцию».

Чем кончилось дело? Революции не было точно, при этом с гражданами разговаривала не власть, а РПЦ. Рецидивы тогдашнего движения до сих пор возникают в некоторых демаршах, подобных письму хоккеиста Дацюка насчет номеров пенсионного страхования СНИЛС, которое он в 2019 году отправил кому? Конечно же президенту Путину, но безответно - Песков заявил, что в Кремле ничего об этом не знают.

Вот эта безответность - возможно, более существенная проблема, чем сами заблуждения подданных по поводу плоской земли, числа Зверя или захвата телевидения инопланетными силами. Когда власть вдруг оказывается движима благими намерениями сделать что-то полезное, вплоть до спасения самой жизни населения, она даже при большом желании не может объяснить, чего она хочет - объяснялка давно и надежно атрофировалась. В 2000-е годы Россия вступила с богатой традицией безуспешного общения людей с начальством то по поводу облигаций ГКО, то ваучеров, то пропавших вкладов в Сбербанке.

Члены политбюро ЦК КПСС Горбачев и Ельцин, обернувшиеся демократами, вроде бы и пытались преодолеть неумение и нежелание разговаривать, но оба потерпели сокрушительную неудачу. При этом по конкретным вопросам с людьми должны говорить не просто начальники, а конкретные специалисты. Однако Чубайс и Кириенко даже и не пытались этого делать вовсе, и успешно внедрили эту традицию при путинской администрации (за которую Путину приходится отдуваться многочасовыми прямыми линиями, после которых редакция The Insider всякий раз вынуждена писать опровержения из 10-15 «основных пунктов, по которым соврал президент»).

Люди привыкли к этому в нескольких поколениях, и поэтому выработали основной инстинкт «Если вы нас не будете трогать, то и мы вас не тронем, — ради бога мочите иностранных агентов и либералов, мы вообще не знаем, кто это такие, а мы как-нибудь перебьемся». Пока это не касается личного кармана или тела “лояльного избирателя”, - или попыток посмотреть, чем он занят. Мы закроем глаза на ваши геополитические проделки и пытки в тюрьмах - а вы не подглядывайте, как мы не платим налоги и распространяем вирус, которого, кстати, никто не видел.

Любовь к власти — как у пташки крылья. Она срабатывает в том случае, когда власть что-то делает с кем-то другим. Как только это касается человека лично — наступает жестокое разочарование. Со своей стороны, той же монетой людям платят методологи из красивого здания на Старой площади. Они вполне допускают дискуссии и даже публичный протест, если это не касается их личной должности и зарплаты. Но тут уже увы, только вариант Ives Rocher, а то и Novichok. Так что QR-протест будут терпеть только до черты, пока не будет задан простой вопрос - кто и на каком основании у власти находится вообще.

Предположим, вы член садового товарищества СНТ «Имени 30-летия 8 марта». У товарищества есть председатель, который годами слегка — или не слегка — подворовывал, плохо вывозил мусор, и давление в газовой сети неоднократно падало. При этом вы лояльный член кооператива, и считаете, что у него, конечно же, должен быть устав и председатель. Параллельно с этим вы можете поддерживать глобальные идеи ООН и ЮНЕСКО, ну или наоборот быть сторонником теории плоской земли, это вроде бы вообще не касается дел СНТ. А в какой-то момент вы вдруг получаете e-mail о том, что с понедельника вы обязаны пластмассовые бутылки класть в зеленый бак, а стеклянные - в синий, и при нарушении вас будут жестоко штрафовать. И вот здесь ваша реакция может оказаться непредсказуемой, и ни один социолог в этом не разберется.

Олег Пшеничный, The Insider

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».