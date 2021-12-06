В Гомеле и области идет волна увольнений - нефтяники, врачи, учителя 6 6.12.2021, 15:10

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Кто на очереди?

Последние недели сеть переполнена сообщениями о массовых увольнениях работников госпредприятий. В редакцию «Флагштока» также поступает информация об увольнениях в сферах образования, культуры, медицины. Списки на увольнения спускаются не только в большие города, но и в малые населенные пункты, где попросту нет замены для уволенных кадров. Собрали информацию об известных на сегодня самых массовых увольнениях.

О списках на увольнение медработников регулярно сообщают «Белые халаты». 6 декабря стало известно, что администрация Мозырской центральной районной больницы с начала года уволит 23 сотрудника. Сообщается об увольнении медработников, врачей, в том числе заведующего травматологии. Ранее в Мозырской больнице проводились онкологические операции, сейчас, несмотря на наличие оборудования, оперировать таких пациентов некому, их направляют на лечение в Гомель. Также сообщается, что увольнения проводят не по инициативе руководства больницы — списки на увольнение спускают сверху.

В тг-канале «БГМ» сообщается об увольнениях гомельских судмедэкспертов — людей заставляют писать заявления об уходе по собственному желанию.

О таких же списках сообщают и работники Белоруснефти. Как сообщил доверенный источник, в них более 50 человек по всему производственному объединению — подразделениям в Гомеле, Речице, Светлогорске. Всех требуют уволиться по собственному желанию.

«Причина неизвестна. Ее не оглашали. Давление оказывалось и сразу после выборов, и потом в течении полутора лет. Скорее, просто увольняют неугодных».

Как ранее сообщала со ссылкой на читателей «Радыё Свабода», «чистки» проходят в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в «Гомельэнерго» и районном филиале предприятия.

С чем же связаны увольнения? Читатели, которые попали в «списки неблагонадежных», в большинстве считают, что увольняют всех, кто хоть как-то проявил нелояльность к действующему режиму или своему руководству.

«Высказался где-то не так, поставил подпись во время президентской кампании за оппозиционного кандидата. Я уже не говорю, если где-то попался на протестах, засветился в комментариях в интернете — таких в первую очередь еще до массовых увольнений убрали. Даже тех, кто имел свое мнение до всех этих событий, могут заподозрить в нелояльности», — высказывает предположение гомельчанин, попавший в список на увольнение.

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