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США задумали отключить Россию от SWIFT

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  • 6.12.2021, 20:20
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США задумали отключить Россию от SWIFT

CNN также узнал о возможных санкциях против госдолга России из-за Украины.

Американский телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники сообщает, что в США готовят новый пакет санкций против России. Документ включает так называемый «ядерный вариант» — отключение России от международной платежной системы SWIFT. Весной Европарламент принял необязательную резолюцию, призывающую к такому шагу в случае вторжения России в Украину, и США обсуждали это с коллегами из ЕС.

Список ограничений также включает санкции против членов ближайшего окружения президента России Владимира Путина и российских энергопроизводителей. Официальные лица США в разговоре с журналистами заявили, что окончательного решения о том, будут ли применены новые санкции, пока не принято. По данным источников, администрация президента страны Джо Байдена в настоящее время ведет переговоры с европейскими странами, чтобы скоординировать действия.

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