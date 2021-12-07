Лукашенко и его чиновников обидели 4 7.12.2021, 9:06

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фото: ТАСС

Тяжелые времена настали в Беларуси для управленцев разных уровней.

Те руководители, которые после августа 2020 года решили остаться винтиками в системе, все чаще сталкиваются с крайне неприятными моментами в своей работе. Прежде белорусские чиновники старались избегать эмоций, но теперь уже не могут замаскировать разочарование, пишет «Салідарнасць».

Кто несет на своих плечах обиду и уже не скрывает этого?

Владимир Базанов

Глава Федерации футбола не политик, но после обвинений в участии в репрессиях отношение к нему что в Беларуси, что за ее пределами заметно изменилось.

Приехавшего с супругой в Чехию Базанова допросили, а затем выслали из страны, аннулировав к тому же шенгенские визы. Управленец явно не ожидал такого поворота.

В интервью государственному телеканалу он поведал:

– В 10:30 появляется их миграционная полиция, проверяет все документы – все нормально, уходят. Через 40-50 минут появляются и предлагают проехать с ними в полицейский участок. Мы уезжаем вместе с женой и в течение 8 часов 30 минут находимся там. Ищут, ничего не могут найти, ходят, психологически какое-то такое давление через каждый час: «Покажи бумажку», «Где ты прописан?».

Дмитрий Басков

Фото Hockey.by

Но Базанов хотя бы остается главой Федерации футбола. С его коллегой Дмитрием Басковым обошлись еще жестче. Международная федерация хоккея дисквалифицировала управленца за давление на спортсменов и тренеров из-за их гражданской позиции. В результате тот вынужден был оставить любимый вид спорта, которому отдал всю сознательную жизнь.

В Федерации хоккея об увольнении Баскова сообщили с формулировкой «в связи с необоснованным грубым давлением».

Владимир Макей

Обижают ныне не только спортивных управленцев, но и министров. Да еще каких. Перед главой МИД Владимиром Макеем еще недавно в западных столицах были открыты практически любые двери, а теперь некоторые коллеги не хотят с ним даже общаться.

Так на Генассамблее ООН польский министр отказался от переговоров с ним.

– По результатам этого разговора могли бы быть выработаны конкретные направления сотрудничества, – с сожалением заметил Макей.

А на саммите ОБСЕ в Стокгольме коллеги не захотели рассказывать о переговорах с белорусским министром. Глава МИД вновь был разочарован:

– Такова демократия в их понимании, такова свобода выражения мнения в их понимании, когда опасаются встреч из-за того, что будут подвергнуты остракизму в своих средствах массовой информации и в своем общественном мнении.

Александр Лукашенко

Но больше всех не скрывает эмоций сам правитель. Список тех, кого он записывает в категорию «мерзавцев», стремительно растет. Поводы для этого возникают самые разные.

Фото ТАСС

Одним из последних стало поведение европейских политиков по проблеме миграционного кризиса.

– Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по двум тысячам беженцев. У нас же в этом лагере около двух тысяч беженцев. Я просил, чтобы они их забрали. Они сказали, Меркель мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже. И даже то, что она мне пообещала (решено было в ЕС), – контактные лица. Они на контакт даже не выходят. Министр иностранных дел Беларуси Макей им звонит: «Давайте будем работать в этом ключе!» – Да мы там в командировке, еще где-то и прочее, – возмутился Лукашенко.

И это далеко не конец. Все говорит о том, что поводов обижаться у белорусских чиновников в ближайшем будущем будет полно.

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