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Спецслужбы Польши: Белорусские силовики шантажируют мигрантов

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  • 7.12.2021, 10:09
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Спецслужбы Польши: Белорусские силовики шантажируют мигрантов
фото: anadolu agency

Среди нелегалов также распространяют нелепые слухи.

Гибридная операция режима Лукашенко против Польши перерастает в ползучий конфликт: число атак уменьшается, но белорусские службы продолжают дестабилизировать польскую границу. Об этом заявил подчеркнул пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, передает TVP.

Он отметил, что «белорусские службы намеренно обостряют напряженность, продолжая вести операцию против Польши».

«Иностранцы и белорусские офицеры атакуют границу Польши, солдат и пограничников», - заявил Станислав Жарин.

Как он подчеркнул, часть иностранцев заинтересована в совершении нападений на польскую границу. «Белорусские спецслужбы поощряют их, распуская слухи о предполагаемых переговорах о том, чтобы впустить их на территорию ЕС, а также шантажируя их возвращением в страны происхождения, если они не попадут на Запад», – добавил Станислав Жарин.

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