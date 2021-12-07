Спецслужбы Польши: Белорусские силовики шантажируют мигрантов

Спецслужбы Польши: Белорусские силовики шантажируют мигрантов3
- 7.12.2021, 10:09
- 5,462
Среди нелегалов также распространяют нелепые слухи.
Гибридная операция режима Лукашенко против Польши перерастает в ползучий конфликт: число атак уменьшается, но белорусские службы продолжают дестабилизировать польскую границу. Об этом заявил подчеркнул пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, передает TVP.
Operacja hybrydowa przeciwko Polsce przeradza się w pełzający konflikt. Liczba ataków się zmniejsza, ale służby białoruskie wciąż destabilizują granicę Polski.— Stanisław Żaryn (@StZaryn) December 6, 2021
Cudzoziemcy oraz białoruscy funkcjonariusze atakują granicę RP, żołnierzy i funkcjonariuszy. 1/3 pic.twitter.com/TuUuiLN1xQ
Он отметил, что «белорусские службы намеренно обостряют напряженность, продолжая вести операцию против Польши».
«Иностранцы и белорусские офицеры атакуют границу Польши, солдат и пограничников», - заявил Станислав Жарин.
Как он подчеркнул, часть иностранцев заинтересована в совершении нападений на польскую границу. «Белорусские спецслужбы поощряют их, распуская слухи о предполагаемых переговорах о том, чтобы впустить их на территорию ЕС, а также шантажируя их возвращением в страны происхождения, если они не попадут на Запад», – добавил Станислав Жарин.