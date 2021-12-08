«Это не из-за маски случилось»: новые подробности о стрельбе в центре государственных услуг в Москве 5 8.12.2021, 11:57

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Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Стрлявший служил в Службе внешней разведки РФ.

Репортаж с места происшествия в московском МФЦ опубликовала «Новая газета».

— А здесь что, фильм снимают?

Невысокая девушка в черном пуховике с любопытством разглядывает дорогу, вплотную заставленную полицейскими машинами с синими мигалками. Проезжая часть с двух сторон оцеплена красно-белой лентой, перед которой выстроились операторы с большими видеокамерами. Прямо напротив — административное здание в три этажа. В нем размещаются управа Рязанского района Москвы, Совет депутатов муниципального округа «Рязанский» и Центр государственных услуг «Мои документы». Перед входом празднично переливается новогодняя елка с большой красной звездой на верхушке. Вот только это — не съемочная площадка фильма, а место преступления.

Во вторник, 7 декабря около 15.00 в Центр госуслуг на электровелосипеде приехал мужчина для получения паспорта. По предварительной версии, он отказался надеть маску по просьбе администратора, после чего открыл стрельбу. Сначала он выстрелил в сотрудницу МФЦ, затем в охранника — тот пытался заслонить собой посетителей. Оба — администратор и охранник — скончались на месте. Затем злоумышленник пошел в сторону миграционного отдела, стреляя в тех, кто находился в помещении. Он ранил четырех человек: работника ГБУ «Жилищник», сотрудника МФЦ и двоих посетителей, в том числе 10-летнюю девочку. Все пострадавшие сейчас находятся в больницах в тяжелом состоянии.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

СМИ сообщают, что преступником оказался 45-летний бывший военный Сергей Глазов. По информации телеграм-канала Readovka, он служил в Службе внешней разведки, в воинской части 33949. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщает, что мужчина стрелял «из боевого оружия, которое не было зарегистрировано на его имя». Собеседник «Интерфакса» утверждает, что речь идет о незарегистрированным австрийском пистолете «Глок». Появлялась также информация о найденных у стрелка взрывных устройствах, однако официально эти сведения не подтверждены.

Стрелка задержал старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, занимавшийся в МФЦ вопросами миграции. Глава МВД России Владимир Колокольцев пообещали представить Доломаева к награде.

«Я был на рабочем месте, услышал звуки пожарной сигнализации и характерные хлопки, — вспоминает Доломаев. — Я выбежал в коридор и увидел гражданина, убегающего в сторону выхода из МФЦ. Принял в решение его задержать, выбежал следом за ним. При задержании данный гражданин оказал сопротивление.

Я увидел у него на поясе нож и огнестрельное оружие. Я обезвредил его и стал дожидаться прибытия помощи».

Сейчас на месте происшествия ведутся следственные действия, к зданию никого не подпускают. Полицейские молчаливо караулят периметр, изредка опуская ленту, чтобы пропустить «свои» автомобили.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Рядом с ограждением, переминаясь с ноги на ногу, стоит пожилая женщина в тёплой шубе. Ее зовут Елена Соколова, в момент перестрелки она находилась «по своим общественным делам» в управе на втором этаже.

— Ни выстрелов, ни криков я не слышала, — рассказывает Елена. — Я только заметила, что сотрудники управы начали что-то обсуждать, что-то про стрельбу. В окна начали выглядывать, я тоже подошла. Увидела, что там много машин, скорая, милиция. Я думаю, куда бежать? Такая суматоха. Женщины внизу орут, скорая бегает к раненым. Ходишь-ходишь вот так — а могли бы и меня прибить. Страшно? Ну, как страшно… От судьбы не спрячешься. В первый раз такое у нас…

Елена просит меня позвонить сотрудницам управы — она, когда покидала здание, оставила свой телефон внутри.

— Вам же сказали: утром заберете. Мы ничего не можем сделать. Вы только всех напрягаете, — нервно отвечает женщина из управы и бросает трубку.

Во дворе напротив здания жители из соседних домов осторожно обсуждают происшествие.

— Почему его на входе не проверили? Меня всегда осматривают, везде, рюкзаки просят открывать, — говорит друзьям высокий юноша в бежевой куртке, на вид — старшеклассник.

— Ну, ты парень видный, здоровый, — к разговору присоединяется пенсионерка в красной вязаной шапке, которая живет в соседнем от МФЦ доме.

— У меня ребенок в садик ходит. Туда посадили на охрану бабку-пенсионерку. Ну что она сможет сделать? Какое сопротивление оказать вооруженному человеку? — жалуется в ответ молодая мамочка. (Различные источники сообщали о том, что МФЦ не был оборудован тревожной кнопкой, и охрана якобы осуществлялась только частной охранной организацией. Позже заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова опровергла эти сообщения. — прим. Е.К.).

— Там в МФЦ такие любезные администраторы работают, всегда все подскажут, — продолжает пенсионерка. — Однажды я пришли к ним, мне нужно было ПЦР отправить после приезда из-за границы. Там есть такая Людочка: вот она, милая, со мной везде ходила, столько внимания мне уделила, просто не передать. Близкий человек не будет так со мной возиться, как она возилась. А теперь осиротели люди. Человек выходит из дома, идет на работу и не возвращается.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— Может, он под чем-то был? Ну как так с нуля заагриться можно было? — риторически спрашивает друг высокого старшеклассника.

— Маску все носят, — вставляет пенсионерка. — Компетентные организации сказали, значит, надо выполнять. Я сама везде надеваю. Иногда видишь в общественном месте человека без маски — так и хочется подзатыльник дать.

— Это не из-за маски случилось, — возражает молодая мама. — Неспроста он взялся за оружие. Видимо, свалилась на него какая-то несправедливость: довели человека, народ довели до такого состояния. У меня сестра вчера была в МФЦ в это же время, подавала заявление на детское пособие для малоимущих. Ей все время отказывают, сил нет, нервы сдают.

Мы-то нормальные люди, на стрельбу никогда не пойдём, будь у нас оружие. А вот люди с нарушенной психикой… Наверное, этот мужчина тоже чего-то добивался, пенсии или пособия, но нам, конечно, об этом не расскажут. Нам говорят: он маску отказался надеть.

Правоохранительные органы сообщают, что мотивы стрелка еще устанавливаются, «в ближайшее время он будет доставлен на допрос». Ранее Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК). Стрелка также отправят на психиатрическую экспертизу.

В его квартире сейчас проходят следственные действия. Телеграм-канал 112 опубликовал комментарий матери Глазова (ее имя не называется):

«Вчера звонила, позавчера, не подходит к телефону и все. Смску посылаю, не отвечает. Откуда он взял оружие? Он сделал сам? Как он мог натворить таких дел? Неужели правда? Он спокойный, всегда учился на одни пятерки. В школе учителя говорили: у вас такой парень хороший. Сын закончил военную академию, дослужился до подполковника, потом заграницу его посылали, в Малайзию, год с лишним был там. Как из командировки приехал в 2009 году, захотел уйти. Говорил, что уже не может там находиться. Последнее время жил один».

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