В России рост цен на лекарства в 1,5 раза обогнал инфляцию 8.12.2021, 17:53

При этом наценка на них практически не изменилась.

Средневзвешенная стоимость упаковки лекарственного препарата в России за 10 месяцев 2021 г. выросла на 12,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составила около 250 российских рублей, пишет finanz.ru. Об этом сообщила директор стратегических исследований DSM Group Юлия Нечаева в ходе онлайн-конференции «Аптечный рынок России: итоги октября 2021 года».

«Разнонаправленная динамика в деньгах и упаковках приводит к росту средневзвешенной стоимости упаковки. За 10 месяцев она составила около 250 российских рублей и, соответственно, это плюс 12,5% к показателю 10 месяцев 2020 г.», - сказала она. Рост цен, таким образом, в 1,5 раза превысил общую потребительскую инфляцию, которую Росстат оценил в 8,14% на конец октября.

Нечаева отметила, что стоимость лекарств начала расти в осенние месяцы. При этом наценка на них практически не изменилась. В 2021 г. она находилась на уровне 25,5% и была на 1% выше, чем годом ранее. В последние два месяца больше всего выросли в цене препараты стоимостью до 50 российских рублей, пояснила директор стратегических исследований DSM Group.

По данным компании, продажи безрецептурных препаратов в октябре выросли на 5,6% в натуральном выражении и на 12,2% в стоимостном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рецептурных - на 3,2% и на 16,9% соответственно. Продажи локализованных препаратов в октябре выросли на 1,7% в натуральном выражении и на 11,9% в стоимостном, импортных - на 10,1% и 16,7% соответственно.

По итогам октября аптечные продажи лекарств выросли на 4,6% в упаковках и на 14,5% в российских рублях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по итогам 10 месяцев 2021 г. - снизились на 7,9% в упаковках и выросли на 3,6% в рублях, добавили в DSM Group.

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