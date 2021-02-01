Специалисты выяснили, почему в Полоцке лежал черный снег 1.02.2021, 14:42

Лабораторный контроль помог объяснить такое явление.

Лабораторный контроль помог выявить причину черного снега в Полоцке. Оказалось, что полоцкая котельная превышала выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сажа оседала в ближайших дворах, сообщает БелТА.

Проблема была замечена на прошлой неделе. 27 января в соцсетях появились фотографии с улицы Вологина в Полоцке. Во дворах стояли черные снеговики, белье на улице сушить было невозможно. В тот же день жители обратились в инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Специалисты сразу взяли пробы. Оказалось, что были превышены допустимые нормы выбросов оксида углерода и диоксида азота при сжигании деревянной щепы в котельной. «28-29 января специалистами ОАО «Теплоэнергетика» Витебска совместно с работниками котельной выявлены причины данного инцидента и проведена работа по наладке режима работы котельного оборудования», — заявляют в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Новополоцкая инспекция природных ресурсов начала административный процесс. Специалисты оценивают размер причиненного ущерба. Экологические службы взяли на особый контроль деятельность котельной в течение всего отопительного периода.

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