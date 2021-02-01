Илон Маск спровоцировал рост биткоина
- 1.02.2021, 23:19
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После его слов стоимость Bitcoin выросла на 2%.
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск второй раз за неделю вызвал рост Bitcoin. Он выразил свою поддержку криптовалюте в чате Clubhouse, который привлек тысячи слушателей, сообщает в понедельник, 1 февраля, Reuters.
"Я сторонник Bitcoin. Думаю, что Bitcoin находится на грани широкого признания финансистами", – сказал Маск.
При этом он добавил, что надо было еще восемь лет назад покупать криптовалюту.
Отмечается, что после высказываний Маска стоимость Bitcoin выросла на 2% до $33 796.