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Глубина саморазоблачения Лукашенко

  • 15.02.2021, 12:46
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Глубина саморазоблачения Лукашенко
Фото: ТАСС

Режим ясно и четко обозначил движение к тотальному спаду.

Telegram-канал «Люстэрка ўлады» считает, что Лукашенко полностью себя разоблачил и признался в собственной слабости:

— Это как ты руководил 26 лет, что у тебя «половина чиновников – БЧБшники»? А признание в добавленных ему голосах? А вот еще фраза о «минских тунеядцах»: «И они все ходили, молотили омоновцев, милицию, ломали, крошили, будоражили общество».

Эти фонтаны хлусни уже никого давно не удивляют. В принципе, упрекать в ней его смешно. Это как упрекать собаку, что она лает, или рыбу, что молчит.

Но в состоявшемся многочасовом сеансе саморазоблачения и есть самый большой повод для оптимизма. Быть с Лукашенко, быть связанным с ним, более-менее совестливым людям теперь будет абсолютно стыдно (останется «прятать глаза» да еще и «под плинтусом»). Непрестижно будет и бессовестным, но прагматично пекущимся о репутации и своем будущем. Для официальной России, у которой чувство стыда, кажется, уже потерялось, иметь дело с Лукашенко становится совсем позорно и уж точно слишком дорого.

Потому что теперь режим ясно и четко обозначил движение к тотальному (от экономики до культуры) всестороннему спаду, стагнации и окончательной деградации властного «лица».

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