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Бывший афганец: Нас лишили практически всего

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  • 15.02.2021, 15:15
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Бывший афганец: Нас лишили практически всего
Олег Волчек
Фото: charter97.org

Осталась только «корочка» со статусом.

Белорусским воинам-интернационалистам не оставили никаких льгот, напомнил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» бывший афганец Олег Волчек.

— В 1983 году еще советским правительством был разработан комплекс социальных гарантий для военнослужащих, находящихся в составе ограниченного контингента советских войск на территории Демократической Республики Афганистан, и их семей.

После развала СССР между странами СНГ появилась договоренность о сохранении всех этих социальных гарантий каждой страной-участницей содружества, — напомнил правозащитник.

Беларусь, хоть и не выходила из состава СНГ, но, начиная с 2007 года, постоянно пересматривала и проводила реорганизацию социальных льгот разным категориям граждан, в том числе и воинам-интернационалистам.

— В итоге нас лишили практически всего. Мы пытались отстаивать право на бесплатный проезд на основании «Соглашения о взаимном признании прав на льготный проезд для инвалидов и участников ВОВ, а также лиц, приравненных к ним» от 12 марта 1993 года.

Но и бесплатного проезда нас лишили. Также убрали все льготы по лекарствам, санаториям, очереди на жилье, проезде в междугороднем транспорте и т.д. Единственное, что мы можем себе позволить, — это попасть на 12 дней раз в году в военный госпиталь в Боровлянах, но туда не все соглашаются ехать из-за условий.

Сейчас у афганцев осталась только «корочка со статусом», — говорит Волчек об удостоверении.

Собеседник отметил, что в Молдове, России, Казахстане, Кыргызстане и других странах оставили весь комплекс льгот для афганцев.

— А в Украине, которой нас все время пугают, даже доплачивают за боевые ордена и медали, — уточнил интернационалист.

В День вывода войск из Афганистана памятные письма были направлены политзаключенным афганцам, в том числе Николаю Автуховичу.

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