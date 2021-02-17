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Генсек НАТО: Если Россия хочет столкновения, мы готовы

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  • 17.02.2021, 10:32
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Генсек НАТО: Если Россия хочет столкновения, мы готовы

Военачальник предупредил Кремль.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал жесткое заявление в адрес российских властей. Он заявил, что если Москва настроена на столкновение — она его получит. Предупреждение главы военно-политического блока приводит испанское издание El Mundo.

«Я верю в необходимость направить России четкий сигнал: если они хотят столкновения, мы готовы», – заявил Столтенберг, добавив, что в альянс готов и к сотрудничеству с Россией.

В то же время генсек НАТО подчеркнул, что блок намерен защищать всех своих членов, а диалог с Россией, по его словам, должен основываться «на силе» и «на твердости».

Столтенберг добавил, что даже в условиях плохих отношений с Москвой необходимо поддерживать связи и отношения, чтобы избежать гонки вооружений.

Также генсек НАТО напомнил, что Россия является соседом государств НАТО, поэтому важно избегать происшествий, в первую очередь — на границах.

«Как норвежский политик я имею большой опыт работы с Россией, и я знаю, что это возможно», – заключил генсек НАТО.

Ранее Столтенберг заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе, что собрался предложить на встрече глав минобороны альянса увеличить финансирование активности НАТО возле границ России.

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