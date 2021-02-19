Белорус Максим Сушко дебютировал в НХЛ 2 19.02.2021, 21:30

Максим Сушко

фото: "Прессбол"

Сушко стал вторым белорусским хоккеистом, дебютировавшим в ныншнем сезоне лучшей лиги мира.

Вслед за Егором Шаранговичем, выступающим за "Нью-Джерси Дэвилз" в Национальной хоккейной лиге дебютировал еще один белорусский хоккеист – Максим Сушко, вышедший на лед в составе "Филадельфии Флайерз" в матче против "Нью-Йорк Рейнджерс", передает interfax.by.

У Филадельфии из-за коронавируса возникли проблемы с составом и белоруса вызвали из АХЛ. Сушко сыграл в тройке с канадцами Энди Андреоффом и Самуэлем Мореном и провел на площадке почти шесть минут.

"Филадельфия" повела в этом матче, открыв счет в первом периоде. Во втором гости отыгрались, а в заключительной двадцатиминутке соперники обменялись шайбами. Дело дошло до буллитов, где сильнее оказался "Нью-Йорк" – 3:2.

Сушко стал 12-м белорусским игроком в НХЛ, если не считать натурализованных Платта и Лингле. Двух белорусов в НХЛ не было с сезона-2014/15, а за "Филадельфию" наш соотечественник сыграл впервые.

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