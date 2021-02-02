Исполнительница хита «Шчучыншчына» подала заявку на «Евровидение» 3 2.02.2021, 11:30

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Песня будет называться «Дзекаць i цекаць».

Исполнительница хита «Шчучыншчына» подала заявку на участие в национальном отборе на «Евровидение». Информация об этом появилась на страница проекта «ЧинЧинЧенэл» в «Фейсбуке».

Песня Елены ЖелудОК (актриса Елена Зуй-Войтеховская) будет называться «Дзекаць i цекаць».

Напомним, в октябре 2020 года на канале «ЧинЧинЧенэл», который ведут бывшие актеры Купаловского театра Михаил Зуй и Дмитрий Есеневич, появился ролик, который стал весьма популярным в Байнете. По сюжету этого сатирического сериала «восходящая звезда белорусской эстрады Елена ЖелудOk» представила свой клип с запоминающимся припевом «Шчучыншчына».

На данный момент ролик собрал более 800 тысяч просмотров.

При этом белоруска Ольга Шиманская, она же Napoli, которая семь лет подряд пробивалась в финал национального отбора на «Евровидение», не будет принимать участия в нем в этом году.

Национальный отбор на «Евровидение» в этом году продолжался до 31 января. Поэтому скоро мы узнаем всех претендентов. К участию в отборе приглашались как сольные исполнители, так и коллективы (не более 6 человек). Ими могли быть белорусские и иностранные артисты от 16 лет.

В прошлом году организаторы учли неудачный опыт украинского певца Alekseev, который представлял нашу страну на «Евровидении» в 2018 году. Поэтому к участию в отборе-2020 допускались лишь граждане Беларуси, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Беларуси. В этом году иностранцы вновь получили право участвовать в отборе.

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