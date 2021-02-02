закрыть
2 февраля 2021, вторник, 13:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Исполнительница хита «Шчучыншчына» подала заявку на «Евровидение»

3
  • 2.02.2021, 11:30
  • 1,767
Исполнительница хита «Шчучыншчына» подала заявку на «Евровидение»

Песня будет называться «Дзекаць i цекаць».

Исполнительница хита «Шчучыншчына» подала заявку на участие в национальном отборе на «Евровидение». Информация об этом появилась на страница проекта «ЧинЧинЧенэл» в «Фейсбуке».

Песня Елены ЖелудОК (актриса Елена Зуй-Войтеховская) будет называться «Дзекаць i цекаць».

Напомним, в октябре 2020 года на канале «ЧинЧинЧенэл», который ведут бывшие актеры Купаловского театра Михаил Зуй и Дмитрий Есеневич, появился ролик, который стал весьма популярным в Байнете. По сюжету этого сатирического сериала «восходящая звезда белорусской эстрады Елена ЖелудOk» представила свой клип с запоминающимся припевом «Шчучыншчына».

На данный момент ролик собрал более 800 тысяч просмотров.

При этом белоруска Ольга Шиманская, она же Napoli, которая семь лет подряд пробивалась в финал национального отбора на «Евровидение», не будет принимать участия в нем в этом году.

Национальный отбор на «Евровидение» в этом году продолжался до 31 января. Поэтому скоро мы узнаем всех претендентов. К участию в отборе приглашались как сольные исполнители, так и коллективы (не более 6 человек). Ими могли быть белорусские и иностранные артисты от 16 лет.

В прошлом году организаторы учли неудачный опыт украинского певца Alekseev, который представлял нашу страну на «Евровидении» в 2018 году. Поэтому к участию в отборе-2020 допускались лишь граждане Беларуси, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Беларуси. В этом году иностранцы вновь получили право участвовать в отборе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сопротивление – метод абсолютный
Сопротивление – метод абсолютный Ирина Халип
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік Барыс Хамайда
Уйти в прорыв и там остаться
Уйти в прорыв и там остаться Владимир Халип
История повторяется?
История повторяется? Леонид Невзлин